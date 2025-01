O setor de serviços foi o que mais gerou empregos formais no Estado em 2024 - Roberto Moreyra/SMTE

Publicado 30/01/2025 15:24

O Estado do Rio de Janeiro consolidou sua posição como um dos principais polos geradores de empregos formais no Brasil, ao encerrar o ano de 2024 na segunda posição no ranking nacional, com a criação de 145.240 novos postos de trabalho. E o valor do salário médio real de admissão no Rio de Janeiro, em dezembro de 2024, foi o terceiro maior do país: R$ 2.248,77. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira, 30, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

De acordo com a análise do Observatório do Trabalho da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda, todas as oito regiões do Rio de Janeiro apresentaram saldos positivos em 2024. Municípios como Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói, Macaé e Nova Iguaçu lideraram na geração de novas vagas de trabalho nos 12 meses do ano.

Quatro dos cinco setores de atividade econômica apresentaram saldos positivos de geração de postos de trabalho no ano passado: Serviços (87.963), Comércio (24.542), Indústria (21.223) e Construção (11.936). Quanto à faixa etária e escolaridade, os jovens de 18 a 24 anos e aqueles com o Ensino Médio completo foram os mais favorecidos nas contratações, com saldos expressivos de 99.559 e 125.852 vínculos empregatícios, respectivamente.