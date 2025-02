Governo aumentará volume de crédito para pequenos negócios - Reprodução

Governo aumentará volume de crédito para pequenos negócios Reprodução

Publicado 25/02/2025 11:56

Os pequenos negócios estão no centro do modelo de crescimento econômico e da política de desenvolvimento do País. Responsável por mais de 26,5% do Produto Interno Bruto (PIB), o setor contará, em 2025, com melhores condições e um ambiente mais favorável para expansão. Isso porque três linhas de crédito estão sendo preparadas pelo governo federal para favorecer os pequenos e médios empreendedores.

A medida foi celebrada pelo presidente do Sebrae, Décio Lima. “Mais crédito para aqueles que carregam a economia do nosso país nos ombros é mais empregos, mais comida no prato das famílias e mais dignidade para o nosso povo”, comentou o presidente do Sebrae, que ainda recordou que 72% dos empregos gerados em 2024 estavam nos pequenos negócios.



O Sebrae tem atuado junto ao governo federal no Programa Acredita para ampliar o acesso das micro e pequenas empresas a crédito. Por meio do Fundo de Aval para Micro e Pequena Empresa (Fampe), diversas instituições bancárias de todo o país estão aptas a ofertar os recursos que foram estimulados com o aporte de R$ 2 bilhões do Sebrae.



Esse montante vai viabilizar R$ 30 bilhões em operações de crédito nos próximos três anos. A instituição oferece aos empreendedores orientação e acesso a informações para apoiar na decisão antes da tomada de crédito e ao longo de toda a jornada, até a liquidação do empréstimo.