Santander oferecerá condições especiais para financiamento de veículos da GACDivulgação

Publicado 20/03/2025 17:27

O Santander Brasil fechou um acordo com a montadora GAC, a quarta maior da China, para o financiamento de veículos da marca no País. O acordo envolve toda a linha de veículos elétricos, híbridos e a combustão, que devem ser vendidos no Brasil ainda neste ano.

Através do acordo, os clientes terão acesso a linhas da Santander Financiamentos, que é líder no mercado automotivo, nas concessionárias parceiras da GAC, da análise do crédito à oferta de condições de pagamento personalizadas, de acordo com o banco.

A GAC deve iniciar as vendas no Brasil nos próximos meses. A montadora informou recentemente que o primeiro lote de veículos, com cerca de 300 deles, deve chegar ao País em meados de abril. Nos cinco primeiros anos de operação, a GAC planeja investir quase R$ 6 bilhões no mercado brasileiro.

"Ter um parceiro financeiro consolidado desde o início de nossas operações é essencial para garantir uma experiência fluida e segura para consumidores e concessionários", diz em nota o CEO da GAC Brasil, Alex Zhou.

"Nosso objetivo é oferecer as melhores condições de pagamento, sempre colocando o cliente em primeiro lugar e proporcionando acesso facilitado aos nossos veículos", afirma o CFO da operação brasileira, Gustavo Gontijo.

O diretor da Santander Financiamentos, Cesar Janikian, diz que o financiamento é parte fundamental da busca por uma mobilidade mais sustentável. "Parcerias estratégicas como a que estamos fazendo com a GAC, que além de carros à combustão possui modelos híbridos e elétricos, fortalecem o crédito para veículos e permitem o acesso a mais consumidores."