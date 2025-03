Pessoas físicas com rendimentos acima de R$ 33.888 ou receita rural acima de R$ 169.440 devem declarar o IR - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 21/03/2025 11:15



A Receita Federal recebeu até às 10 horas desta sexta-feira (21) 2.480.976 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025, ano-calendário 2024. O prazo de entrega começou nesta segunda-feira (17) e vai até o dia 30 de maio.

A expectativa da Receita é de que 46,2 milhões de declarações sejam entregues até o final do prazo.

Estão obrigadas a declarar as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 33.888, assim como aquelas com receita bruta superior a R$ 169.440 na atividade rural. Já as pessoas que tiveram uma receita de até dois salários mínimos mensais durante 2024 estão isentas da declaração, a menos que se enquadrem em outro critério de obrigatoriedade.



A Receita recomenda que os contribuintes organizem seus documentos com antecedência, para evitar contratempos no envio da declaração. Quem não entregar no prazo fixado, está sujeito a multa mínima de R$ 165,74 e a um valor máximo correspondente a 20% do imposto devido.