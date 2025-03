Rio de Janeiro é responsável por 29,8% da produção nacional de aço - Reprodução

Publicado 24/03/2025 16:43

O Rio de Janeiro produziu em fevereiro 811 mil toneladas de aço bruto, registrando um crescimento de 4,6% em relação à produção do mesmo mês do ano passado. O Estado foi responsável por 29,8% da produção nacional de aço, no mês. Os dados são do Instituto Aço Brasil, que representa as empresas brasileiras produtoras de aço.

No acumulado do ano, de janeiro a fevereiro, o RJ acumula 1,6 milhão de toneladas, alta de 7,2% em relação ao mesmo período no ano passado, representando 29,5% da produção nacional.

"Em fevereiro, nas duas comparações, mensal e anual, tivemos resultados percentuais de crescimento acima de Minas Gerais, principal produtor nacional de aço", destaca a secretária interina de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Fernanda Curdi.

Em 2024, o Rio de Janeiro produziu 8,8 milhões de toneladas de aço. Um crescimento de 2,4% em relação à produção de 2023, consolidando o estado como o segundo maior produtor do país: foi responsável por 26,2% da produção nacional, atrás apenas de Minas Gerais.

De acordo com o Instituto Aço Brasil, em fevereiro de 2025 a produção brasileira de aço bruto foi de 2,7 milhões de toneladas, uma queda de 1,6% frente ao apurado no mesmo mês de 2024. No acumulado do ano, a produção brasileira de aço bruto foi de 5,5 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 0,9% frente ao mesmo período do ano anterior.