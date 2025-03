Investimentos da Naturgy beneficiarão 18 municípios fluminenses - REPRODUÇÃO/INTERNET

Publicado 25/03/2025 11:47

A Naturgy, distribuidora de gás natural, anunciou investimentos na ordem de R$ 672,3 milhões para os próximos dois anos. Os recursos serão destinados à construção de novos gasodutos e infraestruturas para reforçar e expandir o atendimento à demanda crescente por gás natural canalizado no interior.



“Com esses investimentos, vamos aumentar a segurança do sistema de distribuição, permitir a conexão de novos clientes e atender novas áreas do estado do Rio de Janeiro. Além disso, os projetos vão estimular a economia das cidades beneficiadas pela criação de empregos diretos e indiretos e pelo desenvolvimento de polos industriais que terão acesso a uma fonte energética mais limpa”, explica Katia Repsold, country manager da Naturgy no Brasil.



Os projetos vão beneficiar 18 municípios, em cinco regiões do Estado. Deste total, 17 são abastecidos com gás natural canalizado, com necessidade e potencial para expansão da infraestrutura e aumento de capacidade de fornecimento. Além disso, Araruama começará a receber o combustível. Os investimentos vão beneficiar Barra Mansa, Barra do Piraí, Itatiaia, Pirai, Porto Real, Angra dos Reis, Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, Nova Friburgo, Saquarema, São Pedro da Aldeia, Cassimiro de Abreu, Rio das Ostras, Volta Redonda, Macaé e Campos dos Goytacazes.

Corredores sustentáveis

Entre os projetos contemplados no investimento, está a ampliação dos Corredores Sustentáveis. Aumentando sua capilaridade, a Naturgy vai promover o uso do GNV em veículos pesados, em substituição ao diesel, em novas rodovias que ligam os estados do Sudeste. Hoje, já existem 11 postos adaptados na Dutra e na Washington Luís.



A iniciativa está alinhada a políticas de descarbonização das frotas, possibilitando uma matriz energética do transporte mais limpa. Por exemplo, se 1000 veículos pesados substituírem o diesel por gás natural, deixarão de emitir 52 toneladas de CO2 equivalente, o que corresponde à quantidade de CO2 retirada por 200 árvores.

Além de possibilitar o abastecimento de mais caminhões e ônibus com GNV, os Corredores Sustentáveis funcionarão também como âncora para a chegada da rede tronco em novas regiões, possibilitando alcançar futuramente outros mercados potenciais, como: comercial, industrial e residencial. Como exemplo, temos Araruama, município com cerca de 130 mil habitantes, cuja chegada do gás canalizado foi planejada para, inicialmente, abastecer postos de GNV.



“Mapeamos a oportunidade de adaptar postos na RJ 106, interligando assim os principais municípios da Baixada Litorânea ao Norte Fluminense e ao Espírito Santo. A partir dessa rede, teremos infraestrutura para levar gás natural a Araruama. Estima-se a possibilidade de atender mais de 48 mil domicílios, cerca de 150 estabelecimentos comerciais e 21 indústrias de pequeno porte”, complementa a executiva.