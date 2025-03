Nova agência do Rioprevidência começará a funcionar na segunda-feira - Divulgação

Publicado 25/03/2025 16:51

O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) informa que a Agência Centro passará a funcionar em um novo endereço a partir de segunda-feira, 31. A unidade será transferida para a Rua da Alfândega, 8, esquina com a Rua Primeiro de Março.

O ponto de atendimento funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, para os segurados, aposentados e pensionistas do Estado, mediante agendamento prévio pelo site da autarquia , ou pelos telefones 0800-285-8191 (chamadas de telefone fixo) e (21) 3850-3350 (chamadas de fixo ou celular).

Nas novas instalações, os segurados continuarão tendo acesso a serviços como habilitação à pensão, consulta a processos de aposentadoria, atualização cadastral e regularização do recenseamento de pensionistas, entre outros.

A realocação da agência integra a transferência da sede administrativa do Rioprevidência. A primeira etapa ocorreu com a centralização dos setores administrativos, antes distribuídos em imóveis na Rua da Quitanda, 106, onde a agência Centro funcionava até então, e na Avenida Rio Branco, 185, onde funcionavam os setores de atuária e aposentadoria, entre outros.