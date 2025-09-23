Renan Calheiros diz que o projeto da Câmara sobre isenção do IR tem tramitação muito lentaGeraldo Magela/Agência Senado
CAE do Senado deixa para a quarta-feira análise de projeto alternativo de IR de Renan Calheiros
Membros do colegiado pediram mais tempo para analisar relatório
CAE do Senado deixa para a quarta-feira análise de projeto alternativo de IR de Renan Calheiros
Membros do colegiado pediram mais tempo para analisar relatório
Empresa do setor de óleo e gás oferece mais de 100 vagas de emprego
Mutirão de oportunidades para diversos cargos acontece quinta e sexta-feira
Catho tem mais de mil vagas para a área de contabilidade no Rio
Oportunidades contemplam cargos como contador, analista, assistente, técnico e posições de liderança
Turismo vai movimentar R$ 8 bi na economia carioca durante a primavera
Calendário de eventos na cidade atrai visitantes brasileiros e estrangeiros
Diesel inicia setembro até 0,48% mais barato, aponta IPTL
Tipo comum do combustível foi comercializado, em média, a R$ 6,17 na primeira quinzena do mês, enquanto o S-10 recuou para R$ 6,21
Bancos precisarão avisar clientes antes de realizar débito automático em conta
Decisão foi tomada pelo Conselho de Autorregulação da Febraban
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.