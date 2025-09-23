Expectativa de encontro entre Lula e Trump impulsiona otimismo nos mercados e fortalece a moeda brasileiraValter Campanato/Agência Brasil
Dólar fecha no menor nível em 15 meses após tom diplomático de Trump e Lula
Real lidera ganhos entre emergentes e moeda americana encerra a R$ 5,27 com alívio nas tensões comerciais
Petróleo fecha em alta com Trump na ONU e pressão sobre óleo russo, após 4 sessões de queda
Geopolítica e oferta global pressionam cotações após semanas de baixa
Nenhuma empresa afetada pelas tarifas dos EUA ficará para trás, diz presidente do BNDES
Em evento no Rio, Aloizio Mercadante enfatizou a necessidade de manter o diálogo para superar as dificuldades do setor exportador afetado pelas taxas impostas pelo governo Trump
CAE do Senado deixa para a quarta-feira análise de projeto alternativo de IR de Renan Calheiros
Membros do colegiado pediram mais tempo para analisar relatório
Empresa do setor de óleo e gás oferece mais de 100 vagas de emprego
Mutirão de oportunidades para diversos cargos acontece quinta e sexta-feira
Catho tem mais de mil vagas para a área de contabilidade no Rio
Oportunidades contemplam cargos como contador, analista, assistente, técnico e posições de liderança
