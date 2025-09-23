Sonegômetro chega a R$ 10 bilhões entre janeiro e setembro de 2025, aponta Instituto Combustível Legal - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 23/09/2025 20:20 | Atualizado 23/09/2025 20:37

O Sonegômetro, ferramenta do Instituto Combustível Legal (ICL) que acompanha em tempo real as perdas de arrecadação no setor de combustíveis, deve registrar a marca de R$ 10 bilhões em evasão fiscal entre janeiro e setembro de 2025. O índice é calculado a partir de estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), que tem apontado um rombo superior a R$ 14 bilhões por ano em sonegação e inadimplência. A ferramenta completa 5 anos em 2025 e foi criado junto com o nascimento do ICL em 2020.

Somente no primeiro semestre deste ano, a sonegação já havia ultrapassado R$ 7 bilhões, e a tendência é de crescimento até o fim do ano. Somadas às fraudes operacionais – como adulteração, lavagem de dinheiro e contrabando – as perdas ultrapassam R$ 30 bilhões anuais, comprometendo a competitividade das empresas regulares e penalizando toda a sociedade.

“Esses recursos poderiam ser revertidos para Saúde, Educação e Segurança, áreas que carecem de investimentos permanentes. O combate efetivo à sonegação é fundamental para garantir justiça fiscal, fortalecer o setor formal e proteger o consumidor”, afirma Emerson Kapaz, presidente do ICL.

Kapaz acrescenta ainda: “Se sair a aprovação da lei do devedor contumaz no Congresso, a expectativa é de que o ritmo de crescimento do Sonegômetro seja reduzido de forma significativa. Trata-se de um marco essencial para separar quem atua de forma criminosa daqueles empresários que cumprem suas obrigações e competem de maneira leal. Estamos animados com a aprovação no Senado, mas a batalha continua na Câmara”.