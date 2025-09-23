INSS abre 700 vagas extras para atendimentos do BPC no RJ no próximo fim de semana - Divulgação

Publicado 23/09/2025 20:35

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai abrir 700 vagas extras para atendimentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) no Rio de Janeiro no próximo fim de semana, dias 27 e 28 de setembro. A iniciativa busca reduzir a fila de pedidos do benefício no estado. No último sábado (20), foram realizados 321 atendimentos extras nas agências de São Gonçalo, Nova Iguaçu e Miguel Lemos.

No sábado (27), os atendimentos do Serviço Social serão realizados exclusivamente nas agências da Avenida Brasil, com 150 vagas, e de Queimados, com 80. Também haverá mutirões em parceria com a Perícia Médica Federal nas agências da Praça da Bandeira, Araruama, Cabo Frio e Angra dos Reis, somando 240 vagas. Nessas unidades, será possível realizar tanto a avaliação social quanto a perícia médica.

No domingo (28), os mutirões continuam nas agências da Praça da Bandeira, Cabo Frio, Angra dos Reis e Araruama, com 230 vagas. Nesses atendimentos, os segurados poderão passar pela perícia médica e pela avaliação social em um único dia. Para participar, é necessário fazer o agendamento pelo aplicativo Meu INSS ou pela Central 135.