Quadrilhas se especializaram em criar sites falsos para aplicação de golpes na Black FridayInstagram/Reprodução

Publicado 13/11/2025 19:23

Com a proximidade da Black Friday, cresce também a ação de golpistas que aproveitam a data para aplicar fraudes no comércio eletrônico. De acordo um levantamento da Visa, durante o fim de semana da liquidação de 2024, houve aumento em 270% no número de transações suspeitas de fraude bloqueadas no País.

Outro dado interessante é que, no primeiro semestre do ano passado, o ticket médio das fraudes foi 60% superior ao das vendas legítimas. Em 55% dos casos, as fraudes observadas partiram de dispositivos móveis. Os números acendem um alerta sobre os riscos de golpes on-line e reforçam a necessidade de adotar práticas de segurança digital.

Para Gilberto Reis, COO da Runtalent, empresa especializada em consultoria de TI, os criminosos estão cada vez mais sofisticados no uso de tecnologias e inteligência artificial para enganar consumidores. “Hoje, o phishing automatizado, os chatbots falsos e os anúncios fraudulentos em redes sociais estão entre as principais estratégias. O usuário precisa redobrar a atenção, especialmente diante de ofertas muito abaixo do preço de mercado”, alerta o especialista.

Confira alguns sinais de alerta e como se proteger

- URLs falsas ou parecidas com as originais: golpistas costumam criar endereços que lembram os de grandes varejistas, trocando ou adicionando letras. Antes de clicar, verifique cuidadosamente o domínio. Desconfie de sites com terminações incomuns (.net, .org) e de links compartilhados por mensagens ou redes sociais.

- Falta do cadeado de segurança e do “HTTPS”: sites legítimos usam criptografia para proteger as informações do usuário. Sempre confira se há o ícone do cadeado na barra de endereços e se o endereço começa com https:// — o “S” indica uma conexão segura.

- Pedidos de dados pessoais ou bancários fora da plataforma: empresas sérias não pedem informações sensíveis via formulário, mensagem ou chat externo. Evite preencher dados em links desconhecidos e confirme sempre se o ambiente de pagamento é seguro.

- Chatbots falsos: os consumidores podem ser enganados por chatbots falsos alimentados por inteligência artificial. Essas armadilhas costumam aparecer em sites clonados, pop-ups ou mensagens no WhatsApp, oferecendo descontos exclusivos que não existem. Por meio desses bots, os golpistas solicitam dados pessoais, número do cartão e código de segurança, simulando uma comunicação legítima.

- Avaliações e histórico de vendedores: antes de efetuar uma compra, o ideal é verificar o histórico e as avaliações do vendedor ou da loja. Perfis recentes, sem comentários ou com avaliações duplicadas podem indicar fraude. Plataformas consolidadas oferecem sistemas de reputação e canais seguros de comunicação, por isso é mais seguro realizar a transação dentro desses ambientes.

Além da Black Friday, Reis destaca também a época do Natal e do Ano-Novo, quando o volume de compras online costuma se manter elevado. “É importante redobrar atenção em períodos em que a ação dos golpistas se intensifica, mas também é essencial adotar boas práticas de segurança ao longo do ano. Cuidados como usar senhas fortes e únicas, ativar autenticação em dois fatores e manter o sistema operacional e o antivírus sempre atualizados reduzem significativamente as chances de de golpes”, orienta.