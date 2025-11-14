Café foi um dos produtos que tiveram tarifas reduzidas pelos EUAMarcello Casal Jr/Agência Brasil
EUA reduzem tarifas para café, laranja, carne bovina e outros produtos
Em abril, Trump anunciou taxa de 10% para exportações brasileiras
Policiais militares terão reajuste de 36% na remuneração extraordinária
Além de corrigir o valor da tabela do RAS, decreto cria novo turno de 24 horas de serviço extra
Governo vai criar 8,6 mil cargos de professores e técnicos em educação
Lula disse que é mais barato criança na escola do que jovem na cadeia
Bolsa Família chega a mais de 1,4 milhão de beneficiários do Rio
Valor médio pago no Estado é de R$ 681,03
Rede atacadista tem 60 vagas temporárias para as unidades de Macaé, Cabo Frio e Araruama
As inscrições terminam na próxima terça-feira
Ministério Público pede que acordo que encerrou concessão da Oi seja invalidado
Falência da empresa de telecomunicações foi revertida nesta sexta-feira
