Nova tabela do RAS para policiais militares passará a vigorar em dezembroFoto: Reprodução

Publicado 14/11/2025 18:17

Congelado há mais de seis anos, o valor do Regime Adicional de Serviço (RAS) da Polícia Militar do Rio de Janeiro será reajustado em 36%. A novidade foi anunciada na manhã desta sexta-feira, 14, pelo governador Cláudio Castro. O reajuste começa a vigorar a partir dos serviços prestados em dezembro.



O reajuste do RAS vai beneficiar milhares de policiais militares, praças e oficiais, que trabalham como voluntários em seus dias de folga. Diariamente, o policiamento ostensivo realizado pela corporação é reforçado por cerca de 5.300 agentes, que se inscrevem para trabalhar no RAS, através das unidades operacionais e do programa Segurança Presente. A nova tabela vai reger também os contratos do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

"O reajuste da tabela do RAS e a criação do turno de 24 e da nova categoria de sargentos e subtenentes foram avanços importantíssimos para valorizar a nossa tropa", disse o secretário estadual de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes.



Menezes se refere a duas novidades inseridas no decreto que formalizou as mudanças. Uma delas é a criação de uma nova categoria, a de sargentos e subtenentes, uma forma de prestigiar os policiais mais antigos. A partir de agora, serão quatro categorias, todas devidamente reajustadas: oficial superior; tenentes e capitães; sargentos e subtenentes; soldados e cabos.

A segunda novidade é a criação do RAS 24 horas, ou seja, mais uma faixa de pagamento. Até então eram três turnos: 6, 8 e 12 horas. O turno de 24 horas será empregado em situações excepcionais ou emergenciais, exclusivamente, mediante prévia autorização fundamentada do Comando-Geral da Corporação.