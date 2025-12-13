Crescimento na procura por financiamento ocorreu tanto entre as micro quanto entre grandes empresaReprodução/internet
Procura por crédito cresce 12%, aponta Neurotech
Na análise por região, o Sudeste registrou o melhor cenário
Consumidores devem gastar R$ 1 mil em média com festas de fim de ano, revela Serasa
Cerca de 68% brasileiros já deixaram de participar de comemorações de fim de ano anteriores por estarem endividados
Concurso da Caixa: 78 mil pessoas concorrerão às vagas do certame
Provas serão realizadas em 1º de fevereiro de 2026
Trabalha Rio cadastrará currículos em três bairros na próxima semana
Programa amplia acesso às oportunidades de trabalho
Contribuintes já podem aderir ao Refis do governo do Estado
Dívidas de ICMS têm parcelamento em até 90 meses, com descontos que chegam a 95%
CNU: FGV muda horário de bancas de pessoas negras e com deficiência
Candidatos devem acessar novamente o cartão de confirmação
