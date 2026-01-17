FGC deu início ao processo de pagamento das garantias aos credores do Banco MasterBanco Master/Divulgação
Fundo Garantidor de Créditos inicia processo de pagamentos de credores do Banco Master
FGC começou a liberar garantias para cerca de 800 mil investidores e reforça que não cobra taxas nem faz contato por WhatsApp ou SMS
Sem a presença de Lula, acordo Mercosul-UE será assinado neste sábado
Cerimônia acontece em Assunção, no Paraguai
Rede de farmácias fará mutirão com 80 vagas no setor de logística em Duque de Caxias
Oportunidades não exigem experiência anterior e têm remuneração inicial de R$ 1.800
Porto de Santos registrou em 2025 maior movimentação de sua história
Operações para exportação totalizaram 137,4 milhões de toneladas
Brasil não se limitará a papel de exportador de commodities, diz Lula sobre acordo Mercosul-UE
Presidente se encontrou com a a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen
Caixa inicia pagamento do Bolsa Família na segunda-feira
Depósito do benefício é realizado de acordo com o final do NIS
