Presidente Lula - Ricardo Stuckert

Presidente LulaRicardo Stuckert

Publicado 17/01/2026 11:32

O presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT) afirmou na manhã deste sábado (17) que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que será assinado neste sábado no Paraguai, representa a vitória do multilateralismo e trará benefícios para as populações dos países de ambas as regiões.



"Um marco histórico de fortalecimento do diálogo e do entendimento entre os blocos, que vai criar oportunidades mútuas de emprego, geração de renda, desenvolvimento sustentável e progresso econômico", afirmou o presidente, em publicação no X.



Na mensagem, Lula também agradeceu aos elogios feitos a ele pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Obrigado, presidenta @vonderleyen, o Acordo representa a vitória do multilateralismo e trará benefícios para as populações dos países do Mercosul e da União Europeia.



Um marco histórico de fortalecimento do diálogo e do entendimento entre os blocos, que vai criar… https://t.co/uAbhfsqeS7 — Lula (@LulaOficial) January 17, 2026



Em publicação feita ontem, Von der Leyen afirmou, em inglês, que a liderança e o comprometimento do presidente brasileiro tornaram o acordo possível. Em publicação feita ontem, Von der Leyen afirmou, em inglês, que a liderança e o comprometimento do presidente brasileiro tornaram o acordo possível.

"Muito obrigada por fazer história conosco. Entre a Europa e o Brasil, o melhor ainda está por vir. Compartilhamos a ambição de um mundo baseado em confiança, comércio e trabalho em equipe. É assim que melhor entregaremos para o nosso povo", disse.