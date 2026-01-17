Presidente LulaRicardo Stuckert
"Um marco histórico de fortalecimento do diálogo e do entendimento entre os blocos, que vai criar oportunidades mútuas de emprego, geração de renda, desenvolvimento sustentável e progresso econômico", afirmou o presidente, em publicação no X.
Na mensagem, Lula também agradeceu aos elogios feitos a ele pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
Obrigado, presidenta @vonderleyen, o Acordo representa a vitória do multilateralismo e trará benefícios para as populações dos países do Mercosul e da União Europeia.— Lula (@LulaOficial) January 17, 2026
Um marco histórico de fortalecimento do diálogo e do entendimento entre os blocos, que vai criar… https://t.co/uAbhfsqeS7
Em publicação feita ontem, Von der Leyen afirmou, em inglês, que a liderança e o comprometimento do presidente brasileiro tornaram o acordo possível.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.