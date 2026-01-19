Alexandre Silveira visitou a Arábia Saudita e segue para China em encontro com Grupo SanyRoque de Sá/Agência Senado
Ministro de Minas e Energia vai à China para tratar de 'oportunidades concretas' de cooperação no Brasil
Silveira enxerga potencial de fornecimento de máquinas pesadas para a cadeia produtiva nacional
Rio começa a semana com mais de 4 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades abrangem diferentes áreas, municípios e níveis de escolaridade
Ministro de Minas e Energia vai à China para tratar de 'oportunidades concretas' de cooperação no Brasil
Silveira enxerga potencial de fornecimento de máquinas pesadas para a cadeia produtiva nacional
Bolsa Família chega a mais de 1,4 milhão de beneficiários do Rio de Janeiro
Valor médio no Estado é de R$ 698,82
Defasagem da tabela do Imposto de Renda chega a 157% em 2025, calcula Sindifisco
Presidente do sindicato considera isenção de IR até R$ 5 mil um avanço na direção da justiça tributária
Saiba o que abre e o que fecha neste feriado de São Sebastião
Bancos não funcionarão; shoppings terão horários especiais
CNU2: termina nesta segunda-feira o prazo para apresentar recurso sobre cotas
Classificação final do concurso está prevista para 20 de fevereiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.