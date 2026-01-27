Cotação operou em queda contínua durante toda a sessão e fechou próxima da mínima do diaAnthony Wallace / AFP
Dólar cai para R$ 5,20 e atinge menor valor em 20 meses
Bolsa sobe 1,79%, supera os 180 mil pontos e volta a bater recorde
Dólar cai para R$ 5,20 e atinge menor valor em 20 meses
Bolsa sobe 1,79%, supera os 180 mil pontos e volta a bater recorde
Petrobras reduz em 7,8% preço de venda do gás natural a distribuidoras
Impacto no consumidor final depende dos custos de transporte, impostos e margens de lucro de fornecedoras e revendedoras
STF suspende benefícios a trabalhadores dos Correios após dissídio coletivo no TST
Decisão atende a pedido da estatal ao Supremo
Alckmin: acordo com UE é o 1º que Brasil celebra de proteção de dados
Presidente em exercício afirmou que tratado vai reduzir custos, melhorar a competitividade e estimular investimentos recíprocos
INSS antecipa mais de 1.200 atendimentos em fim de semana com mutirão no Rio de Janeiro
Peritos realizaram avaliações médicas
Barcas Rio abre 48 vagas para atuação nas embarcações no Rio e em Mangaratiba
Empresa oferece postos para profissionais com ensino fundamental e médio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.