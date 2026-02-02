Saque-aniversário do FGTS vale para trabalhador demitido entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025 - Joédson Alves/Agência Brasil

Saque-aniversário do FGTS vale para trabalhador demitido entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025Joédson Alves/Agência Brasil

Publicado 02/02/2026 07:44

A CAIXA inicia nesta segunda-feira, 2, a segunda etapa do pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário e tiveram o contrato de trabalho suspenso ou extinto entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025. A liberação dos valores está prevista na medida provisória publicada pelo governo federal em 23 de dezembro.

A MP autoriza o saque dos recursos que estavam retidos em razão das regras da modalidade saque-aniversário. Ao todo, estima-se que, ao final da ação, serão disponibilizados aproximadamente R$ 7,8 bilhões para cerca de 14,1 milhões de trabalhadores.

A primeira etapa do pagamento teve início em 29 de dezembro, com a liberação de R$ 3,8 bilhões, limitada ao valor de até R$ 1.800 por conta vinculada, de acordo com o saldo disponível em contas com contrato rescindido.

A segunda etapa contemplará o saldo remanescente estimado em cerca R$ 4,6 bilhões. O pagamento será realizado de forma escalonada entre 2 e 12 de fevereiro de 2026, conforme dia e mês de nascimento: