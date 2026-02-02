Saque-aniversário do FGTS vale para trabalhador demitido entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025Joédson Alves/Agência Brasil
FGTS: Caixa inicia segunda etapa de liberação de valores do saque-aniversário
Primeira etapa do pagamento teve início em 29 de dezembro
FGTS: Caixa inicia segunda etapa de liberação de valores do saque-aniversário
Primeira etapa do pagamento teve início em 29 de dezembro
Faculdade realiza minicursos gratuitos na área de Relações Internacionais
Encontros são presenciais, voltados para alunos da graduação e abertos também para a comunidade interessada nos assuntos abordados
Salário mínimo de R$ 1.621 começa a ser pago nesta segunda-feira
INSS, seguro-desemprego e contribuições têm novos valores
Bancos apostam em serviços não financeiros para fidelizar clientes; saiba quais
Concorrência leva instituições a oferecer comodidades para o dia a dia em um único aplicativo
Haddad indica Guilherme Mello para diretoria vaga do Banco Central
Secretário de Política Econômica teve nome sugerido a Lula e depende de aprovação do Senado
IPVA de veículos com placas finais 8 e 9 vence nesta semana
Contribuinte pode pagar cota única com 3% de desconto ou parcelar em três vezes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.