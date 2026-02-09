Deputado Arlindo ChinagliaCâmara dos Deputados
Mercosul-UE: Relator do acordo na Câmara publica parecer favorável ao texto
Relatório de 49 páginas contém defesas a diferentes aspectos do tratado
Boletim Focus: mercado reduz projeção de inflação e mantém do PIB para 2026
Pesquisa realizada com economistas é divulgada semanalmente pelo Banco Central
Preço do etanol sobe em oito stados, aponta ANP
Valor médio do combustível no país teve alta de 0,22% e passou a R$ 4,64 o litro
Receita amplia fiscalização sobre gastos no cartão e renda declarada
Cruzamento de dados busca identificar omissão de rendimentos e sonegação; especialistas afirmam que consumidor comum não deve ser afetado, mas recomendam organização financeira
Escolas de Artes Visuais do Parque Lage abre inscrições para bolsas integrais em cursos livres e formação gratuita
Ao todo, estão sendo oferecidas 115 vagas
Estado do Rio registra em cinco anos expansão de 34,6% no número de academias
Apenas entre 2024 e 2025, o avanço foi de 11%
