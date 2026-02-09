Deputado Arlindo Chinaglia - Câmara dos Deputados

Deputado Arlindo ChinagliaCâmara dos Deputados

Publicado 09/02/2026 13:21

O relator do Acordo de Comércio entre o Mercosul e a União Europeia, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), publicou parecer favorável ao texto assinado no Paraguai, em 17 de janeiro deste ano. Chinaglia divulgou o relatório na manhã desta segunda-feira (9).

O documento de 49 páginas contém defesas a diferentes aspectos do acordo. "Em um mundo com instituições multilaterais sob constante ataque, esse acordo nos dá melhores condições de defender e desenvolver nossos setores produtivos", escreveu.

Chinaglia entregou nesta segunda o parecer ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), durante reunião com o colégio de líderes.

Em nota, Chinaglia informou que está marcada para a terça-feira, 10, às 10 horas, a votação na Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul). A comissão tem 37 deputados.

Ainda não ficou decidido se o acordo vai para votação no plenário ainda nesta semana.

De acordo com assessores legislativos, os parlamentares votam para aprovar ou rejeitar o texto do acordo na íntegra, sem alterações.