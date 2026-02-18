Carnaval lotou os hotéios da cidade - Érica martin/Agência O Dia

Carnaval lotou os hotéios da cidadeÉrica martin/Agência O Dia

Publicado 18/02/2026 15:22

A ocupação hoteleira no Carnaval deste ano superou os números de 2025, alcançando média de 99,02% na capital fluminense, superior aos 98,62% do ano passado. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira, 18, pelo Sindicato dos Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRio).



A região com a maior média de ocupação foi a que se estende de Glória a Botafogo, com 99,89%, seguida de Ipanema/Leblon (99,75%), Centro (99,47%), Leme/Copacabana (99,46%) e Barra/Recreio/São Conrado (97,98%).



Segundo análise do presidente do HotéisRio, Alfredo Lopes, as ruas ficaram cheias de foliões, que acompanharam os blocos e aproveitaram os dias de sol nas famosas praias da cidade. “Uma festa tipicamente carioca, com hospitalidade e alegria, que resultou em hotéis cheios e benefícios para o turismo — bares, restaurantes e shoppings — e para toda a cidade”, disse Lopes.



Interior fluminense

No mesmo sentido, o balanço final da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (Abih-RJ) registrou que a ocupação no interior do estado também foi alta, atingindo 83,89%.



Confira a ocupação nos principais destinos turísticos no interior do Estado:



- Arraial do Cabo: 95,40%;

- Miguel Pereira: 94,40%;

- Angra dos Reis: 93,90%;

- Armação dos Búzios: 85,80%;

- Vassouras: 84,90%;

- Nova Friburgo: 83,80%;

- Paraty: 83,70%;

- Valença/ Conservatória: 83,40%;

- Rio das Ostras: 83,20%;

- Barra do Piraí/ Ipiabas: 82,80%;

- Cabo Frio: 80,80%;

- Teresópolis: 80,10%;

- Macaé: 75,40%;

- Petrópolis: 75,40%;

- Itatiaia/ Penedo: 75,30%.