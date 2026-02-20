No quarto trimestre de 2025, 2,684 milhões de brasileiros procuravam trabalho há mais de um mêsReprodução
País tem 1,074 milhão de pessoas desempregadas há 2 anos ou mais, revela IBGE
Dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
MetrôRio abre 15 vagas para programa de estágio
Oportunidades são destinadas a estudantes dos ensinos técnico e superior
Trabalha Rio vai cadastrar currículos em cinco bairros na última semana de fevereiro
Higienópolis, Acari, Vila da Penha, Campo Grande e Vila Kennedy serão contemplados
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 5
Com adicionais, valor médio está em R$ 690,01
Gasolina foi mais vantajosa que etanol para quem pegou a estrada no Carnaval, aponta levantamento
Mesmo com preço mais alto por litro, gasolina compensou pelo maior rendimento; etanol ficou acima da faixa de 70% considerada vantajosa
Acordo UE-Mercosul: Alckmin diz que Lula vai regulamentar proteção a produtos nacionais
Salvaguardas serão estabelecidas por meio de decreto
