Indústria geral criou 54.991 empregosMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 03/03/2026 13:52

O mercado de trabalho brasileiro abriu 112 334 postos de trabalho em janeiro, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira, 3, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O número superou a mediana das estimativas do mercado financeiro colhidas pelo Projeções Broadcast, que indicava criação líquida de 92 mil vagas (intervalo de 55.304 a 157.231 postos)



No período, o setor agropecuário registrou abertura de 23.073 vagas e a indústria geral criou 54.991 empregos, no saldo líquido.



A construção civil foi responsável pela abertura de 50.545 vagas em janeiro e o setor de serviços, por 40.525 postos de trabalho. Por outro lado, o comércio fechou 56.800 vagas no primeiro mês deste ano.