Serão vendidas 446,6 milhões de ações, equivalentes a 68,596% do capital social total e votante da empresaDivulgação/CBA

Publicado 11/03/2026 11:53

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a venda pela Votorantim do controle da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) para Aluminum Corporation of China Limited (Chalco) e a Rio Tinto. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

O negócio consiste na venda de 446.606.615 ações, equivalentes a 68,596% do capital social total e votante da empresa.

A operação foi fechada pelo preço base de R$ 10,50 por papel, totalizando R$ 4.689.369.457,50, a serem pagos integralmente em moeda nacional.

Pelo contrato, o valor será ajustado pelo CDI entre a assinatura e o fechamento da operação, e poderá ser reduzido caso a CBA declare ou pague dividendos, juros sobre capital próprio, distribua lucros ou realize recompra, resgate de ações ou reduções de capital em favor da Votorantim no período de 30 de junho de 2025 até a véspera da conclusão da transação.

Além do Cade, o negócio depende do aval de autoridades antitruste da China, Alemanha, Coreia do Sul e Uruguai, além de autorizações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e de órgãos chineses.