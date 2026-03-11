No primeiro bimestre, setor teve o melhor desempenho para o período dos últimos 15 anosFoto: Ilustração
Produção de motos cai 7,1% em fevereiro frente a igual mês de 2025, revela Abraciclo
Resultado negativo se deve ao feriado de Carnaval, que no ano passado aconteceu em março
Cade aprova venda de controle da CBA para Chalco e Rio Tinto
Negócio depende do aval de autoridades antitruste da China, Alemanha, Coreia do Sul e Uruguai
Inscrições em cursos gratuitos do Polo Educacional Sesc terminam nesta quarta-feira
Aulas são presenciais e acontecerão na Barra Olímpica
Opep reafirma projeções para produção de combustíveis líquidos do Brasil em 2026 e 2027
Organização prevê crescimento de 2,0% do PIB do país neste ano
Vendas do comércio varejista sobem 0,4% em janeiro ante dezembro, revela IBGE
Resultado ficou acima das projeções do mercado
CNA pede ao governo e ao Confaz redução imediata de tributos sobre o diesel
Entidade alega que a medida é necessária diante dos recentes aumentos no peço do petróleo e de seus derivados no mercado internacional
