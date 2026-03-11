No primeiro bimestre, setor teve o melhor desempenho para o período dos últimos 15 anos - Foto: Ilustração

Publicado 11/03/2026 12:41

A produção de motos teve queda de 7,1% em fevereiro frente ao mesmo mês do ano passado, somando 164,1 mil unidades. Na comparação com janeiro, o recuo foi de 11,1%, segundo balanço da Abraciclo, entidade que representa as montadoras instaladas no polo industrial de Manaus.

O resultado negativo se deve ao feriado de Carnaval, que no ano passado aconteceu em março.

No primeiro bimestre, o setor teve o melhor desempenho para o período dos últimos 15 anos, com 348,7 mil motocicletas montadas entre janeiro e fevereiro, volume 1,7% superior ao registrado no mesmo período de 2025.

"O desempenho do primeiro bimestre reforça o bom momento vivido pela indústria de motocicletas. O setor mantém um ritmo consistente de produção, alinhado ao planejamento das fabricantes e impulsionado pela demanda do mercado", afirma o presidente da Abraciclo, Marcos Bento.