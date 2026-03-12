Por meio de nota, BNDES afirmou estar comprometido em encontrar uma solução para a crise financeira da RaízenÉrica Martin/Agência O Dia
BNDES: recuperação extrajudicial da Raízen não afeta diretamente o banco
Banco de fomento continuará a receber pagamentos
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