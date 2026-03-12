Por meio de nota, BNDES afirmou estar comprometido em encontrar uma solução para a crise financeira da Raízen - Érica Martin/Agência O Dia

Por meio de nota, BNDES afirmou estar comprometido em encontrar uma solução para a crise financeira da RaízenÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 12/03/2026 14:49

O pedido de recuperação extrajudicial da Raízen, para renegociar cerca de R$ 65,1 bilhões em dívidas, não afeta diretamente o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), informou a instituição em nota. "Os financiamentos do BNDES para a referida empresa contam com garantia real, que são as próprias usinas. Portanto, conforme informou a própria empresa, continuarão a ser pagos normalmente", diz o comunicado.

No ano passado, o banco aprovou um financiamento de R$ 1 bilhão para a empresa construir uma nova usina de etanol. "O BNDES está empenhado e comprometido em encontrar a melhor solução para a crise financeira da empresa", prossegue a nota.

A instituição ressalta que tem uma das menores inadimplências do sistema financeiro, de 0,008%, resultado de uma sólida governança.

O banco divulga na próxima terça-feira, 17, o resultado financeiro e o desempenho operacional do ano de 2025. Uma entrevista coletiva acontece às 11h, na sede da instituição, no Rio de Janeiro.