Petrobras é a principal contribuinte nacional - Petrobras/Divulgação

Petrobras é a principal contribuinte nacionalPetrobras/Divulgação

Publicado 12/03/2026 11:05

A Petrobras informou nesta quinta-feira, 12, que recolheu R$ 277,6 bilhões em 2025 na forma de Tributos e Participações Governamentais no Brasil, alta de 3% em relação a 2024. Segundo a companhia, o montante equivale a cerca de 7% da arrecadação total do País no ano e a coloca como a principal contribuinte nacional, com base em dados da Receita Federal, do Tesouro Nacional e do Portal de Transparência dos Estados. Em média, foram R$ 1,1 bilhão por dia útil.

"Nos últimos cinco anos, a companhia pagou mais de R$ 1,3 trilhão em tributos e participações governamentais, valor que foi distribuído entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios", disse o diretor financeiro e de Relacionamento com Investidores, Fernando Melgarejo.

Só na esfera federal, a Petrobras disse ter contribuído com 6% do total recolhido e pago R$ 161,9 bilhões à União em 2025, sendo R$ 68,6 bilhões em participações governamentais.

Do total, a maior parte veio de royalties (R$ 39,7 bilhões) e participação especial (R$ 21,5 bilhões) do setor de petróleo.

Nos Estados, a companhia afirmou ter recolhido R$ 113,8 bilhões de ICMS, o que representaria cerca de 14% da arrecadação nas 27 unidades da Federação.

Já no âmbito municipal, informou ter pago R$ 1,9 bilhão em tributos para 271 municípios, distribuídos em 21 Estados e o Distrito Federal, além de destacar que parte das participações governamentais pagas à União é repassada a Estados e municípios.