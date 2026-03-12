Segundo Geraldo Alckmin, Brasil precisa reduzir a carga tributáriaMarcelo Camargo / Agência Brasil
Alckmin afirma que acordo Mercosul-UE deve ser sancionado na próxima semana
É necessário investir para agregar valor aos produtos brasileiros, diz ministro e vice-presidente
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Montante equivale a cerca de 7% da arrecadação total do País no ano
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Segundo fontes da empresa, avanço em iniciativas de inteligência artificial teria contribuído para as dispensas
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