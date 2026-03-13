Produção da indústria fluminense cresceu 5,7% nos últimos 12 meses - EBC/Reprodução

Produção da indústria fluminense cresceu 5,7% nos últimos 12 mesesEBC/Reprodução

Publicado 13/03/2026 15:39

A produção industrial do Rio de Janeiro avançou 5,6% em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O resultado ficou bem acima da média nacional, que registrou alta de 0,2%. Os dados integram a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional, divulgada nesta sexta-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento também aponta que a indústria fluminense mantém um desempenho consistente a longo dos últimos 12 meses, com crescimento acumulado de 5,7% no período.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah, o desempenho da indústria reflete a capacidade de superação do Estado diante de cenários externos instáveis.

"Mesmo em um contexto de incertezas nos cenários nacional e internacional, o Rio de Janeiro tem superado os desafios com resiliência, focando no crescimento sustentável", destacou o secretário.