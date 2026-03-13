Produção da indústria fluminense cresceu 5,7% nos últimos 12 mesesEBC/Reprodução
Produção industrial do Rio de Janeiro cresce 5,6% em janeiro
Desempenho fluminense supera média nacional no primeiro mês do ano
Produção industrial do Rio de Janeiro cresce 5,6% em janeiro
Desempenho fluminense supera média nacional no primeiro mês do ano
Porto da Pedra promove feira de empregabilidade feminina
Evento reunirá empresas parceiras que apresentarão vagas de estágio, jovem aprendiz e contratação em regime CLT
Faetec oferece mil vagas em cursos profissionalizantes para mulheres
Para garantir a permanência das alunas, o programa garante auxílio-transporte, alimentação e material didático
Fazenda regula financiamento com recursos do Fundo Social para áreas afetadas por chuvas
Destinação de R$ 500 milhões está prevista na Medida Provisória 1.337, editada na sexta-feira passada
Petrobras reajusta preço do diesel nas refinarias em 11,6%
Litro passa a custar R$ 3,65 a partir de sábado
Fazenda ajusta projeção do IPCA para 3,7% com aumento nas cotações do petróleo
Estimativa do crescimento do PIB permanece a 2,3%
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.