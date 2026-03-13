Lula e Eduardo Paes participaram da cerimônia - BYD/Divulgação

Lula e Eduardo Paes participaram da cerimônia BYD/Divulgação

Publicado 13/03/2026 16:20

A BYD anunciou nesta sexta-feira, 13, a criação do seu primeiro Centro de Testes e Avaliação Automotiva no país e o lançamento de uma nova Plataforma de Experiência e Pesquisa e Desenvolvimento no Rio de Janeiro. A iniciativa reforça a expansão da companhia no mercado brasileiro, hoje o maior da montadora fora da China.

Com investimento de R$ 300 milhões, o novo centro será desenvolvido no complexo do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, na Ilha do Governador, em uma área total de 183.861 m², com fácil acesso para visitantes e parceiros que chegam à cidade de todas as partes do Brasil. Inspirado em estruturas semelhantes, que a companhia já opera na China, como a unidade de Zhengzhou, o espaço foi criado para funcionar como uma plataforma estratégica de experiência e pesquisa&desenvolvimento, dedicada à demonstração e à validação de veículos em condições reais de uso.

A cerimônia de anúncio do projeto contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva que, ao saber do projeto, fez questão de comparecer à celebração oficial, ocorrida no Terceiro Comando Aéreo Regional do Rio de Janeiro. Estiveram presentes, também, o prefeito Eduardo Paes e lideranças da BYD.