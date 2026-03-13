Lula e Eduardo Paes participaram da cerimônia BYD/Divulgação
BYD anuncia investimento de R$ 300 milhões para a construção de centro de pesquisas no Rio
Inauguração está prevista para 2028
BYD anuncia investimento de R$ 300 milhões para a construção de centro de pesquisas no Rio
Inauguração está prevista para 2028
Distribuidoras de combustíveis são notificadas para esclarecer aumentos de preços no Rio de Janeiro
Empresas têm prazo de cinco dias para apresentar documentação com a evolução dos valores cobrados
Produção industrial do Rio de Janeiro cresce 5,6% em janeiro
Desempenho fluminense supera média nacional no primeiro mês do ano
Porto da Pedra promove feira de empregabilidade feminina
Evento reunirá empresas parceiras que apresentarão vagas de estágio, jovem aprendiz e contratação em regime CLT
Faetec oferece mil vagas em cursos profissionalizantes para mulheres
Para garantir a permanência das alunas, o programa garante auxílio-transporte, alimentação e material didático
Fazenda regula financiamento com recursos do Fundo Social para áreas afetadas por chuvas
Destinação de R$ 500 milhões está prevista na Medida Provisória 1.337, editada na sexta-feira passada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.