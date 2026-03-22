Preço médio dos presentes por pessoa deve ficar em torno de R$ 150 - Divulgação/ Carrefour

Preço médio dos presentes por pessoa deve ficar em torno de R$ 150Divulgação/ Carrefour

Publicado 22/03/2026 05:00 | Atualizado 22/03/2026 14:19

Rio - Com ovos de Páscoa mais caros em 2026 e variações de preços que ultrapassam 160% entre estabelecimentos, o consumidor carioca deve redobrar a atenção na hora de ir às compras. Mesmo diante do cenário de encarecimento, o comércio aposta em leve crescimento nas vendas, impulsionado por promoções, diversificação de produtos e estratégias para atrair diferentes perfis de clientes. Para auxiliar na busca pelo preço mais barato nas compras, O DIA pesquisou promoções do e-commerce e especialistas em chocolate.

A poucos dias da Páscoa, considerada uma das datas mais importantes para o varejo, especialmente para o setor de chocolates, o consumidor encontra um cenário marcado por preços mais altos e grande diferença de valores entre lojas. Em 2025, a celebração foi em 20 de abril. Neste ano, vai cair em 5 de abril.

De acordo com a Euromonitor, plataforma de pesquisa de negócios global, o Brasil é hoje o quinto maior mercado consumidor de chocolates do mundo, atrás de Estados Unidos, Rússia, Alemanha e Reino Unido. Em 2025, o volume total de consumo atingiu 385 mil toneladas, alta de 3% sobre 2024. Em valor, ele foi ainda mais expressivo: R$ 36,7 bilhões, crescimento de 26% na comparação anual, impulsionado principalmente pelos preços mais elevados.

Segundo uma pesquisa da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e do Procon-RJ, os preços dos produtos típicos da data subiram, em média, 16,85% em relação a 2025. Além disso, o levantamento identificou variações de até 160,32% para um mesmo item, evidenciando a importância da pesquisa antes da compra.



Realizado entre os dias 26 de fevereiro e 16 de março, o estudo analisou 70 produtos, entre ovos de Páscoa, barras de chocolate e caixas de bombons, em estabelecimentos físicos e plataformas digitais no Estado. A variação média geral foi de 63,37%, o que significa que o consumidor pode pagar muito mais caro dependendo de onde compra.



Um dos exemplos é a barra de chocolate com biscoito Choco Trio (90g), da Nestlé, encontrada por preços entre R$ 4,99 e R$ 12,99. De acordo com o levantamento, 58% dos produtos apresentaram variações entre 50% e 100%, enquanto apenas 8% tiveram diferença inferior a 25%.

O impacto no bolso já é sentido: o custo de uma cesta típica de Páscoa passou de cerca de R$ 200 em 2025 para R$ 233,70 neste ano.



Diante desse cenário, a orientação é clara. "Investir na informação é fundamental para garantir que o consumidor faça escolhas mais conscientes e econômicas. A pesquisa permite identificar diferenças expressivas de preços e contribui para o planejamento financeiro das famílias", destacou o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca.

O estudo também avaliou produtos comercializados por lojas especializadas em chocolates. Nesse segmento, a Brasil Cacau apresentou redução média de 7,56% no preço por grama, passando de R$ 0,3156/g em 2025 para R$ 0,2911/g em 2026, enquanto a Lindt registrou queda de 4,82%, de R$ 0,5183/g para R$ 0,5030/g.



Por outro lado, a Kopenhagen teve aumento médio de 4,95%, passando de R$ 0,3896/g para R$ 0,4089/g, e a Cacau Show também registrou alta, de R$ 0,2813/g para R$ 0,2980/g, o preço por grama foi utilizado como referência para comparação, entre os produtos analisados.



Apesar da alta de preços, o comércio carioca mantém uma expectativa moderadamente positiva para a data. De acordo com um levantamento do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), a pedido do O DIA, a estimativa é de crescimento de 1% nas vendas em relação ao ano passado.



A pesquisa ouviu 250 lojistas de diversos segmentos — como vestuário, calçados, perfumaria, eletrodomésticos e brinquedos — e aponta que a Páscoa vem deixando de ser uma data restrita ao chocolate.



Para 70% dos comerciantes, o gasto médio por consumidor deve ficar em torno de R$ 150. Outros 20% acreditam em tíquete de até R$ 180, enquanto 10% projetam valores próximos de R$ 250. As principais formas de pagamento devem ser cartão de crédito e débito, além de Pix e dinheiro.



Segundo o presidente das entidades, Aldo Gonçalves, o varejo tem apostado na diversificação para atrair consumidores em um cenário econômico mais desafiador.



"A continuidade das condições do crédito caro, somada à diminuição do ritmo da economia e ao nível de endividamento das famílias, refletem a estimativa para a Páscoa. Ainda assim, os empresários estão inovando a cada ano, oferecendo não apenas chocolates, mas também brinquedos, pelúcias, joias, vestuário e outros produtos", afirmou.



A estratégia inclui ampliar o público-alvo da data, que tradicionalmente era voltada para crianças. Agora, casais e adultos também entram no foco das campanhas, com opções de presentes variados.

Por trás desse cenário, no entanto, há fatores estruturais que ajudam a explicar a alta dos preços. De acordo com o professor e coordenador do Centro de Estudos em Finanças da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), Ahmed El Khatib, o encarecimento do chocolate não é pontual nem exclusivamente sazonal.



Dados do IPCA mostram que chocolates em barra e bombons acumulam alta de 24,77% em 12 meses até janeiro de 2026, bem acima da inflação geral de 4,44%.

"Antes mesmo do efeito Páscoa, o chocolate já vinha encarecendo forte no Brasil. Isso revela que o problema é estrutural, envolvendo matéria-prima, energia, frete e embalagens", explicou.



O principal fator por trás da alta foi a disparada histórica no preço do cacau em 2024, quando a cotação internacional ultrapassou US$ 10 mil (cerca de R$ 52 mil, na cotação atual) por tonelada — mais que o triplo da média histórica. A crise teve origem em quebras de safra na África Ocidental, especialmente na Costa do Marfim e em Gana, responsáveis por cerca de 60% da produção mundial.



"Doenças nas lavouras, eventos climáticos extremos associados ao El Niño e envelhecimento dos cacaueiros reduziram drasticamente a oferta global. Como o cacau representa entre 30% e 40% do custo industrial do chocolate, o repasse foi inevitável", afirmou o especialista.



Mesmo com a recente queda dos preços internacionais para cerca de US$ 5 mil (aproximadamente R$ 26 mil, na cotação atual) por tonelada, o consumidor ainda não percebe alívio.

"A indústria trabalha com contratos futuros e estoques. Muitas empresas travaram preços quando o cacau estava muito caro. O reflexo na gôndola ocorre com defasagem", explicou.



Além disso, como o cacau é cotado em dólar, a desvalorização do real também pressiona os preços no Brasil. Na prática, o consumidor sente esse impacto de diferentes formas.

"Pode ser pelo aumento direto do preço, pela redução da gramatura ou por promoções mais seletivas. O varejo tende a segurar preços em alguns produtos e compensar em itens premium", disse Ahmed.



Outro fator que encarece os ovos de Páscoa é a própria estrutura do produto. "O consumidor não paga apenas pelo chocolate, mas também por embalagem especial, marketing e logística. É um produto sazonal, com custos adicionais", ressaltou.



Diante dos preços altos, o especialista recomenda planejamento. Comparar o preço por grama, avaliar alternativas como barras e caixas de bombons e pesquisar em diferentes canais — como supermercados, atacarejos e e-commerce — pode fazer diferença no orçamento.



"Muitas vezes, combinar produtos sai mais barato do que comprar um ovo grande. E, em um cenário de preços elevados, planejar deixou de ser apenas uma boa prática e passou a ser uma necessidade. A última semana antes da Páscoa costuma ser emocionalmente mais cara", concluiu.

Entre os consumidores, a busca por alternativas mais acessíveis e personalizadas ganha espaço. O administrador Lucas Galvão, de 27 anos, conta que, neste ano, a preferência é pelo chocolate artesanal, tanto pelo custo quanto pela qualidade.



"Eu e minha esposa sempre damos preferência ao chocolate artesanal. Tem muita gente que faz ovo de colher, e aí achamos mais gostoso e também apoiamos o trabalho dessas pessoas. Pensamos em gastar até R$ 100", disse.



Segundo ele, a forma de pagamento também acompanha esse tipo de consumo, já que muitos produtores independentes trabalham com métodos mais diretos.



"Vamos comprar no Pix; é normalmente a forma como essas pessoas que trabalham com isso aceitam como pagamento. Normalmente não pesquisamos tanto, pois vai chegando nessa época, o pessoal começa a divulgar, então recebemos as vezes de amigos que estão trabalhando com isso, e aí gostamos de ajudar e também aproveitamos pra ter o doce pra páscoa", revelou.



Apesar da escolha por produtos artesanais, o consumidor afirma que já percebe o impacto da alta de preços nos últimos anos. "A cada ano, os valores aumentam bastante, pois os insumos também ficam cada vez mais caros".

O administrador Lucas Galvão conta que a preferência é pelo chocolate artesanal Reprodução/ arquivo pessoal

Além do apelo sazonal da data, outro consumidorem mantém o hábito de presentear ao longo do ano. O fisioterapeuta Helio Martins, de 50 anos, afirma que não costuma concentrar as compras apenas na Páscoa.



"Eu compro o ano todo e dou de surpresa. Sempre tem presentinho", disse.



Ainda assim, ele reconhece o impacto da alta de preços e adota uma postura mais atenta na hora de comprar: "Estão sempre aumentando os valores e diminuindo a quantidade".

O fisioterapeuta Helio Martins mantém o hábito de presentear ao longo do ano Reprodução/ arquivo pessoal

Sugestões

A Kopenhagen, marca brasileira de chocolates finos, apostou na reestruturação do portfólio com foco em clássicos e inovação em sabores. A empresa também apresenta uma nova categoria nomeada de "Recheados". A linha passa a integrar o catálogo como uma opção intermediária entre os ovos da família "Exagero", com maior presença de recheio, e os da linha "Clássicos", sem recheio.

Categoria 'Recheados'



- Ovo Pretzel (316g): chocolate ao leite com recheio de Pretzel inclui três minitrufas de chocolate ao leite a partir de R$ 149,90.

- Ovo Cookies & Cream (316g): chocolate branco com cookies e chocolate ao leite, recheado de cookies & cream. Uma experiência que une textura, cremosidade e sabor. Acompanha três minitrufas cookies & cream a partir de R$ 149,90.

- Ovo Macadâmia Caramelizada (310g): chocolate ao leite com recheio de macadâmia caramelizada. Equilíbrio entre cremosidade e crocância. Acompanha três bombons de chocolate ao leite com macadâmia a partir de R$ 149,90.

Categoria 'Clássicos'

- Ovo Língua de Gato: combina o chocolate ao leite Língua de Gato, com a surpresa das linguetas. Uma experiência completa para presentear ou celebrar a Páscoa com sofisticação, reunindo sabor, textura e tradição em cada pedaço. A partir de R$ 119,90 (262g) e a partir de R$ 169,90 (444g).



- Ovo Lajotinha: chocolate ao leite Kopenhagen com o recheio delicado de creme de castanha-de-caju e um toque de canela. O ovo vem acompanhado de quatro mini Lajotinhas. A partir de R$ 119,90 (304g).

- Ovo Nhá Benta: tradicional chocolate ao leite Kopenhagen com o recheio cremoso de marshmallow macio e aerado. A partir de R$ 119,90 (210g).

- Ovo Crocante: com crocante de castanha de caju e oito bombons do mesmo chocolate. A partir de R$ 169,90 (440g).



- Ovo Crocantinho: combina chocolate ao leite Kopenhagen com a crocância do clássico crocantinho. A partir de R$ 19,90 (262g).

- Ovo 4 Clássicos: contém 1 Ovo Língua de Gato, ½ Ovo Lajotinha, ½ Ovo Crocantinho e 1 Ovo Nhá Benta. A partir de R$ 169,90 (350g).

Categoria 'Exagero'

- Ovo Exagero Chokonut: chocolate ao leite com recheio de avelã, com pedaços de avelã. A partir de R$ 179,90 (370g).



- Ovo Exagero Pipoca: recheio cremoso e amanteigado com pedacinhos de pipoca caramelizada crocantes em ovo do chocolate ao leite Kopenhagen. A partir de R$ 179,90 (370g).

- Ovo Exagero Cherry Brandy: chocolate Kopenhagen com recheio cremoso de chocolate sabor cereja e toque de brandy. A partir de R$ 179,90 (370g).

Categoria Mil Delícias

- Ovo Mil Delícias ao Leite: acompanha três minitrufas de chocolate ao leite. A partir de R$ 89,90 (205g)

- Ovo Mil Delícias Amargo: chocolate amargo Kopenhagen, acompanhado de três minitrufas de chocolate amargo com frutas vermelhas. A partir de R$ 89,90 (205g).

- Ovo Mil Delícias Branco: ovo de Páscoa que acompanha três minitrufas Cookies & Cream. A partir de R$ 89,90 (205g)

- Ovo Mil Delícias ao Leite Soul Good: opção sem adição de açúcar, sem lactose e sem glúten, para dietas com restrições ou para quem busca uma indulgência mais leve. Acompanha três bombons Soul Good. A partir de R$ 99,90 (205g).

Categoria Soul Good e Dark



- Ovo amargo com Laranja cristalizadas e Amêndoas: chocolate amargo 50% cacau e a delicadeza da laranja cristalizada, realçado pela crocância das amêndoas. Ovo vem acompanhado de três bombons de chocolate amargo 50% cacau com laranja cristalizada. A partir de R$ 89,90 (150g).

Categoria Infantil

– Lingato Ovo ao Leite & Karaokê: acompanha um karaokê, perfeito para cantar, brincar e compartilhar momentos de muita alegria. A partir de R$ 169,90 (120g).

- Lingato Ovo ao Leite & Luminária: acompanhado de uma luminária exclusiva em formato de patinha de gato. A partir de R$ 169,90 (120g).

- Ovo Moranguinho: acompanha uma boneca oficial, linda, fofa e perfeita para colecionar. O presente ideal para tornar a Páscoa de crianças e adultos ainda mais inesquecível. Observação: a boneca não possui cheiro. A partir de R$ 169,90 (120g).

- Ovo Cerejinha: acompanhado de uma boneca oficial da Cerejinha, linda, delicada e perfeita para colecionar. Observação: a boneca não possui cheiro. A partir de R$ 169,90 (120g).

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Da Ferrero Rocher, o destaque é o novo ovo Ferrero Collection. Ele completa a linha de clássicos, que conta com o já tradicional Ovo Ferrero Rocher (chocolate ao leite com pedaços de avelã). O preço na linha Collection varia conforme o tamanho, com opções de 137,5g a 354g. O modelo de 137,5g está por cerca de R$ 100, enquanto a versão maior (354g) supera R$ 150.

O produto está disponível em embalagens de 3, 4, 8, 12 e 24 unidades. Já Ferrero Collection pode ser encontrado em versões de 7 e 12 unidades, enquanto Raffaello vem com 3, 9 e 15 bombons. FOTOS

O Kinder, umas das marcas do Ferrero Rocher, e íder no segmento de ovos infantis, está com produtos que unem chocolate e brinquedos exclusivos.

Entre os destaques, está o Kinder Smurfs (100g), que celebra o retorno de uma das franquias mais clássicas do entretenimento infantil. Com personagens que atravessam gerações há mais de 60 anos, a coleção resgata a nostalgia dos adultos e apresenta esse universo mágico às crianças, fortalecendo a conexão emocional com a marca.

- Kinder Joy: R$ 11,79



- Kinder Ovo - duas unidades: R$ 21,50



- Ovo Kinder 150g: R$ 104,99



- Ovo Kinder Smurfs 100g: R$ 84,99



- Kinder Bueno: R$ 9,45

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O portfólio Nestlé reúne ovos de chocolates clássicos e já conhecidos pelos consumidores como KitKat e Alpino, que são líderes de vendas na Páscoa, e amplia o portfólio com o lançamento do ovo Charge. A Garoto também reforça sua presença com ovos inspirados em chocolates da caixa de bombons mais vendida do país, como Talento, Baton, Serenata de Amor, Crocante e Caribe.

A grande aposta da Nestlé está na linha de tabletes recheados, que já contempla os sabores Prestígio, Negresco e Charge e se amplia com a chegada de Galak para este momento do ano.

Nestlé

- Alpino 349,5g: R$ 70 a R$ 100

- Nestlé Classic 199g: R$ 45 a R$ 65

- Prestígio 225g: R$ 55 a R$ 80

- KitKat Chocolate Branco 338,5g: R$ 75 a R$ 125

- KitKat ao Leite 338,5g: R$ 75 a R$ 120

- Crunch 205g: R$ 50 a R$ 85

- Charge 240g: R$ 55 a R$ 75

- Surpresa 204g: R$ 45 a R$ 70

- Galak 199g: R$ 45 a R$ 65



Garoto



- Crocante 227g: R$ 45 a R$ 65

- Negresco 240g: R$ 45 a R$ 75

- Caribe 229g: R$ 45 a R$ 65:

- Baton (chocolate ao leite) 204g: R$ 55 a R$ 75

- Talento Avelãs 350g: R$ 65 a R$ 100

- Talento Castanha-do-Pará 350g: R$ 65 a R$ 100

- Talento Meio Amargo 350g: R$ 65 a R$ 100



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A rede Carrefour também já se prepararou para uma das épocas que mais movimenta o varejo. Em corredores temáticos, os clientes encontram uma variedade de ovos de Páscoa, barras de chocolate e caixas de bombons, que inclui marcas, preços e sabores para todos os gostos e bolsos. Entre essas opções, a rede ainda aposta em sua marca própria, a preços acessíveis e parcelamento em até 10 vezes sem juros em seus cartões de crédito.

Já no Sam’s Club, os consumidores têm acesso a um portfólio diferenciado para uma Páscoa ainda mais especial. Com diversas opções para presentear, um dos destaques é a Member’s Mark, a linha exclusiva, premium e importada do clube.

Os produtos vão além de chocolates, com opções de almofadas temáticas, pelúcias, cestas e briquedos.

- Ovo de Páscoa Carrefour Sensation ao Leite 160g - R$ 39,99;

- Ovo de Páscoa Carrefour Sensation Branco 160g - R$ 39,99;

- Ovo de Páscoa Carrefour Sensation Crocante 160g - R$ 39,99;

- Coelhinho de Chocolate ao Leite Carrefour Classic 60g - R$ 15,99;

- Mini Ovos Carrefour Sensation Chocolate ao Leite 50g - R$ 15,99;

- Ovo de Páscoa ao Leite ou Meio-Amargo Members Mark 230g - R$ 36,98;

- Ovo de Páscoa ao Leite Members Mark 400g - R$ 69,98;

- Ovo de Páscoa Pistache ao Leite ou Branco Members Mark 450g - R$ 89,98;

- Ovo de Páscoa Dubai Members Mark 280g - R$ 99,98;



- Chocolate Língua de Gato Member's Mark Pack com 2 Unidades com 100g Cada - R$ 35,98;

- Coelho De Chocolate Ao Leite 3x50g - R$ 42,98;

- Barra de Chocolate ao Leite ou de Avelã Member's Mark 300g - R$ 44,98;

- Ovinhos de Chocolate Member's Mark Pacote 1kg - R$ 89,98;

- Coelha Páscoa Member's Mark - R$ 69,98;

- Cesta Páscoa Rustica Member's Mark - R$ 69,99;

- Kit Cook Páscoa 8 Peças Member's Mark - R$ 69,98;

- Cesta Coelho De Páscoa Member's Mark - Cores Sortidas - R$ 79,98;

- Coelho Decorativo Members Mark - R$ 99,98;

- Kit Ovo Surpresa Páscoa 4 Peças Member's Mark - Cores Sortidas - R$ 149,98;

- Conjunto Almofada Páscoa 2 Peças Member's Mark - Cores Sortidas - R$ 149,98;

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Produção artesanal

No segmento artesanal, a aposta em qualidade e personalização tem sido uma das principais estratégias para atrair consumidores, mesmo diante da alta nos custos.

A confeiteira Jessica Melo, de 23 anos, à frente da Doce Melo Confeitaria, destaca que o diferencial está no cuidado em cada etapa da produção.



"Sem dúvida, o grande diferencial do chocolate artesanal é o poder de personalização e a qualidade. Como sou microempreendedor, penso muito além do dinheiro, nós queremos fidelizar clientes e mantê-los em outras datas comemorativas também. Como é feito em menor escala, posso dar atenção em todo o processo, desde seleção de ingredientes até a entrega ao cliente", apontou.



Com a chegada da Páscoa, a demanda cresce significativamente e exige reforço na produção.



"A Páscoa é a data mais doce do ano, então é o momento de nós confeiteiras. A produção aumenta bastante. No ano passado, produzimos mais de 100 ovos de colher na cozinha da nossa casa, isso sem contar as lembracinhas", disse.



Apesar do aumento nas vendas, o cenário de custos mais altos também impacta diretamente os pequenos produtores.



"Sem dúvidas o que mais encareceu esse ano foi o chocolate, seja em pó que usamos para os recheio ou em barra para as cascas dos ovos. Desde 2024 estamos passando por uma crise do cacau que vem afetando até hoje. Um chocolate em pó de 1 kg que costumávamos pagar R$ 32 no máximo ano passado, esse ano estamos comprando à R$ 57,99", revelou.



Segundo a empreendedora, foi necessário encontrar alternativas para equilibrar preço e qualidade.



"Foi um equilíbrio difícil pois precisamos manter a qualidade e também o preço. Mas para manter sempre o melhor, calculamos todas as quantidades, fizemos algumas adaptações nos tamanhos para termos opções com o preço reduzido também e sem perder a qualidade. Em geral, nossos produtos tiveram um pequeno aumento para manter o padrão e não ter prejuízo", afirmou.



A expectativa para este ano é de crescimento no faturamento, impulsionado pela demanda da data. Ela relata que ano passado foram mais de R$ 13 mil no apartamento. Esse ano espera chegar aos R$ 18 mil de faturamento.



Para Melo, mais do que o preço, o que pesa na decisão do consumidor é a experiência completa.



"Com certeza, o sabor e qualidade. Mas é um conjunto, priorizamos a qualidade desde o atendimento para que o cliente tenha uma experiência literalmente do início ao fim, já que durante o pedido temos o primeiro contato. Assim o cliente percebe o cuidado em cada etapa, atendimento, retirada e sem dúvidas quando prova os nossos ovos de páscoa. Quando ele sente que recebeu algo especial, o valor faz sentido", cocluiu.

Trio mini ovos

- Quiridinhos de 45g cada por R$ 40: Ferrero Rocher, Ninho com nutela e Kinder Bueno

- Supreme de 45g cada por R$ 48: Red Velvet, Pistache e Chobo Brownie

Ovos de colher

- Kinder Bueno 450g por R$ 72: creme kinder e nutella, finalizado com brigadeiros e kinder bueno white

- Ferrero Rocher 325g por R$ 68: nutella e chocolate e amendoin, finalizado com Ferrero

- Ninho com Nutella 430g por R$ 70: brigadeiro de ninho e nutella, finalizado com brownie e brigadeiros

- Pistache 340g por R$ 70: creme de pistache, finalizado com pistaches triturados

- Red Velvet 365g por R$ 70: bolo red velvet, bringadeiro de ninho e geleia de morango artesanal, finalizado com brigadeiros de ninho

- Doce de leite 420 por R$ 65: doce de leite com chocolate, finalizado com brigadeiros de brownie

Ovos de fatia

- Meio ovo fatia 1 de 375g por R$ 80: acompanha 3 fatias de ovos dos sabores red velvet, pistache e ninho com nutella

- Ovo fatias 720g por R$ 150: acompanha 6 fatias de ovos nos sabores red velvet, pistache e ninho com nutella, choco brownie, ferrero e kinder bueno

- meio ovo fatia 2 de 375g por R$ 80: acompanha 3 fatias de ovos nos sabores choco brownie, ferrero e kinder bueno

Para os interessados, as encomendas podem ser feitas diretamente pelo WhatsApp (21) 99235-9170 até o dia 29 de março.

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A chef Arianna Helena, da Beju & Magi, aposta em itens presenteáveis e fora do óbvio, como: ovo em barras, nos sabores: caramelo crocante (R$ 80), mocaccino (R$ 80), Lotus (R$ 80) e pistache (R$ 80). Ainda coelhinho de brownie com Ninho e Nutella - brownie intenso no formato de coelho, recheado com brigadeiro de leite Ninho e Nutella pura (R$ 65) e Cookie na lata oval (R$ 40) ou retangular (R$ 55), nos sabores: Nutella, Lótus, Red velvet e Pistache.



Para os comensais mais tradicionais, a confeitaria da Tijuca e Copacabana ainda conta com os queridinhos ovos de colher:

- Bem-casado (R$ 150): bolo branco com doce de leite da panela de pressão;

- Palha italiana tradicional (R$ 150): brigadeiro tradicional com biscoito maizena, trazendo crocância e nostalgia;

- Brownie 3 maravilhas (R$ 150): brigadeiro branco, doce de leite da panela de pressão e brigadeiro tradicional com brownie;

- Caramelix (R$ 150): brigadeiro tradicional, biscoito de leite maltado e caramelo salgado para um toque irresistível;

- Oreo com nutella (R$ 150): brigadeiro branco, biscoito oreo e nutella;

- Palha italiana de ninho com nutella (R$ 150): brigadeiro branco, biscoito maizena, leite ninho e nutella;

- Pistache com frutas vermelhas (R$ 170): brigadeiro de pistache, bolo branco, geleia de frutas vermelhas, e pistache triturado;

- Pistache com Limão Siciliano (R$ 170): Casca de chocolate com brigadeiro de pistache, pedaços de biscoito champanhe e geleia artesanal de limão siciliano, trazendo leveza cítrica e elegância ao doce;

- Tiramisù (R$ 170): Casca de chocolate com brigadeiro de cappuccino, camadas de biscoito champanhe levemente umedecido, brigadeiro de mascarpone extremamente cremoso e finalização com chocolate em pó;

- Biscoito Lotús (R$ 180): Casca de chocolate, recheada com brigadeiro de Lotús super cremoso e caramelo salgado e pedaços do biscoito lotús.

Para os interessados, as encomendas podem ser feitas nas lojas físicas, pelo site ou diretamente pelo WhatsApp (21) 99904-6745 até o dia 1º de abril. Haverá entregas e retiradas em diversos bairros da cidade, como: Tijuca, Zona Sul, Barra, Jacarepaguá e Copacabana.

A Beju & Magi está localizada na Rua Conde de Bonfim, 177, na Tijuca, na Zona Norte; e na Rua Barata Ribeiro, nº 4, em Copacabana, na Zona Sul.

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