Alckmin aposta na rapidez da implementação do acordo Mercosul-UE - Agência Câmara

Alckmin aposta na rapidez da implementação do acordo Mercosul-UEAgência Câmara

Publicado 17/03/2026 16:34

Brasília - O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira, 17, que o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia deve entrar em vigência provisória em maio. A ratificação do tratado pelo Congresso será promulgada no período da tarde desta terça.

"Comunicando à União Europeia, temos uma expectativa de que talvez agora em maio, a gente já possa ter a vigência provisória", disse Alckmin, durante anúncio de parcerias com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Alckmin afirmou que a parceria com o BID para viabilizar investimentos vai tornar possível que os empresários aproveitem todo o potencial do acordo.