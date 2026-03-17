Lucro das operadoras de planos de saúde cresceu 120% em um ano, aponta a ANS - Sisemp

Lucro das operadoras de planos de saúde cresceu 120% em um ano, aponta a ANSSisemp

Publicado 17/03/2026 16:41

São Paulo - O setor de saúde suplementar registrou lucro líquido acumulado de R$ 24,4 bilhões em 2025, aumento de 120% em relação ao ano anterior. Os dados são do Painel Econômico-Financeiro da Saúde Suplementar, divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

As operadoras médico-hospitalares, principal segmento do setor, alcançaram lucro líquido de R$ 23,4 bilhões, impulsionado pelo aumento do resultado operacional, pela contribuição do resultado financeiro, bem como por efeitos não recorrentes, decorrentes de reorganização societária e créditos tributários da operadora com maior lucro.

A receita total do setor foi de R$ 391,6 bilhões no ano passado, crescimento de 12%, na mesma base de comparação.

Segundo a ANS, esse resultado equivale a aproximadamente 6,2% da receita total do período, ou seja, para cada R$ 100,00 de receitas, o setor obteve cerca de R$ 6,20 de lucro.

A agência reguladora destacou, ainda, que os dados mostram que as operadoras de planos tiveram uma melhora no desempenho econômico-financeiro de 2025, com redução da sinistralidade e crescimento do número de operadoras com resultado positivo.

Em 2025, as despesas do setor totalizaram R$ 361,2 bilhões, um aumento de 8% ante o apurado ano antes.