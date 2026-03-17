Lucro das operadoras de planos de saúde cresceu 120% em um ano, aponta a ANSSisemp
Operadoras de saúde suplementar tiveram lucro de R$ 24,4 bi em 2025, mostra ANS
Receita total do setor foi de R$ 391,6 bilhões no ano passado
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