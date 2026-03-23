Imposto é obrigatório para circular Paulo Pinto/Agência Brasil

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Rio – A terceira parcela do IPVA 2026 vence a partir desta segunda-feira (23) para os proprietários de veículos no estado. Nesta primeira etapa, o calendário contempla veículos com placas finais 0, 1 e 2. O cronograma segue até o dia 9 de abril, conforme o número final da placa.

Para quitar o imposto, o contribuinte deve emitir o Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (DARJ) exclusivamente pelo site oficial da Fazenda (https://ipva2026.fazenda.rj.gov.br/), informando o número do Renavam. O órgão orienta que o endereço seja digitado diretamente no navegador para evitar golpes.

O pagamento pode ser feito por código de barras, em bancos parceiros, ou via Pix. Nesse caso, é importante verificar se o favorecido aparece como "SEFAZ RJ - Secretaria de Estado de Fazenda do RJ” e se o CNPJ informado é 42.498.675/0001-52.

Outra opção disponível é o pagamento com cartão de crédito, por meio da Central de Serviços da Receita Estadual. Após login com conta Gov.br, o dono do veículo deve acessar a opção de pagamento de IPVA por cartão e seguir as instruções na plataforma.

O valor do imposto é calculado com base no preço de mercado do veículo, definido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), e nas alíquotas estabelecidas em lei, que variam conforme o tipo de automóvel.
Confira as datas da terceira parcela de acordo com o número final da placa do seu veículo:
Final de placa 0 - 23/03
Final de placa 1 - 26/03
Final de placa 2 - 27/03
Final de placa 3 - 30/03
Final de placa 4 - 31/03
Final de placa 5 - 01/04
Final de placa 6 - 06/04
Final de placa 7 - 07/04
Final de placa 8 - 08/04
Final de placa 9 - 09/04