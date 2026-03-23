Imposto é obrigatório para circular Paulo Pinto/Agência Brasil
Para quitar o imposto, o contribuinte deve emitir o Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (DARJ) exclusivamente pelo site oficial da Fazenda (https://ipva2026.fazenda.rj.gov.br/), informando o número do Renavam. O órgão orienta que o endereço seja digitado diretamente no navegador para evitar golpes.
O pagamento pode ser feito por código de barras, em bancos parceiros, ou via Pix. Nesse caso, é importante verificar se o favorecido aparece como "SEFAZ RJ - Secretaria de Estado de Fazenda do RJ” e se o CNPJ informado é 42.498.675/0001-52.
Outra opção disponível é o pagamento com cartão de crédito, por meio da Central de Serviços da Receita Estadual. Após login com conta Gov.br, o dono do veículo deve acessar a opção de pagamento de IPVA por cartão e seguir as instruções na plataforma.
O valor do imposto é calculado com base no preço de mercado do veículo, definido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), e nas alíquotas estabelecidas em lei, que variam conforme o tipo de automóvel.
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