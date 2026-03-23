152 mil credores do Banco Pleno têm direito à garantiaReprodução/ internet
FGC inicia pagamento de garantia aos credores do Banco Pleno
Fundo vai ressarcir quase cinco bilhões de reais
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