Abegás quer a extensão do incentivo tributário a caminhões movidos a GNVScania/Divulgação
Abegás pede ao governo para zerar PIS/Cofins de caminhões a GNV como em 2023
Entidade afirma que o impacto fiscal seria baixo
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C6 obtém na Justiça decisão favorável para voltar a operar consignado do INSS
Instituição retomará a concessão da modalidade de crédito
Rio começa a semana com mais de 4,6 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
Indústria da construção prevê queda do emprego e de novos empreendimentos, diz CNI
Levantamento aponta que todos os indicadores relacionados às expectativas do setor para os próximos seis meses caíram
Marinha abre 1.680 vagas para fuzileiros navais em todo o país
Candidatos devem ter entre 18 e 22 anos e ensino médio completo ou em conclusão
Alckmin sobre Mercosul-UE: 'Temos que correr para transformar em oportunidade e negócios'
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