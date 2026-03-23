Acordo Mercosul-União Europeia é o 'maior entre blocos do mundo', disse Alckmin - Paulo Pinto / Agência Brasil

Acordo Mercosul-União Europeia é o 'maior entre blocos do mundo', disse AlckminPaulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 23/03/2026 12:20

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou, nesta segunda-feira, 23, que é preciso transformar a vigência do acordo Mercosul-União Europeia em oportunidades e negócios. Ele falou com a imprensa depois de evento sobre a indústria da defesa.



"É oficial, 1º de maio entra em vigência provisória o acordo Mercosul-União Europeia, o maior acordo entre blocos do mundo. Nós temos que correr para transformar em oportunidade, negócios, empregos e investimentos recíprocos", afirmou Alckmin.



O acordo comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul será aplicado provisoriamente a partir de 1º de maio, anunciou a Comissão Europeia nesta segunda-feira.



Em janeiro, o Parlamento Europeu solicitou aos tribunais que verificassem a legalidade do acordo de livre comércio entre o bloco europeu e o Mercosul, composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.



Entretanto, a Comissão Europeia optou por aplicar o acordo provisoriamente, uma medida fortemente criticada pelo setor agrícola francês, mas apoiada pelos governos da Alemanha e da Espanha.



Guerra

Alckmin também comentou sobre a trégua de cinco dias dos Estados Unidos e Irã. Mais cedo, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou uma pausa de cinco dias nos ataques militares contra usinas de energia e infraestrutura energética do Irã em meio a conversas "muito boas e produtivas".



"Acho que foi importante essa trégua em cinco dias entre Estados Unidos e Irã, porque o primeiro passo é reduzir tensões. Você reduzir tensão abre uma oportunidade de ar, de entendimento, porque isso é um perde-perde para o mundo inteiro", disse Alckmin.



O vice-presidente evitou fazer qualquer comentário sobre candidatura nesse ano: "Vamos aguardar."