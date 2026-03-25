Juros altos seguem como os principais responsáveis por esse cenário, diz CNIdivulgação / CNI
Pessimismo atinge maior número de setores da indústria desde janeiro de 2025, diz CNI
Apenas seis segmentos apresentaram índices otimistas
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Governo amplia previsão de déficit de estatais em 2026
Estimativa subiu de R$ 1,074 bilhão para R$ 1,520 bilhão
Empresa do setor offshore abre 16 vagas para programa de jovem aprendiz no Rio
Iniciativa tem como objetivo atrair candidatos qualificados para uma primeira experiência profissional estruturada
Barcas Rio oferece 22 vagas de emprego
Oportunidades são para atuação na capital e em Mangaratiba
Lula libera mais R$ 15 bilhões para programa de ajuda a empresas afetadas pela guerra
Valores vêm de recursos que não foram usados em programa que buscava balançar o tarifaço imposto pelos EUA em 2025
Minha Casa, Minha Vida já entregou 63,4 mil residências no Rio de Janeiro desde 2023
Em todo o País, 1,4 milhão de unidades foram concluídas desde a retomada do programa no governo Lula
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