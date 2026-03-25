Juros altos seguem como os principais responsáveis por esse cenário, diz CNI - divulgação / CNI

Juros altos seguem como os principais responsáveis por esse cenário, diz CNIdivulgação / CNI

Publicado 25/03/2026 12:40

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou nesta quarta-feira, 25, que o pessimismo atingiu o maior número de setores industriais desde janeiro de 2025. Os dados são dos resultados Setoriais do Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) e apontam que 23 dos 29 setores estão sem confiança, com apenas seis segmentos otimistas.

O quadro de pessimismo entre os empresários industriais tem se intensificado desde o início de 2026. Em janeiro, eram 20 setores sem confiança; número que aumentou para 21 em fevereiro e para 23 em março.

"Os juros altos seguem como os principais responsáveis por esse cenário. A queda na taxa de juros recente, de apenas 0,25 ponto porcentual, é muito pequena para reverter esse quadro de falta de confiança de forma significativa e, consequentemente, o curso da atividade industrial", acredita Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI.

O Icei vai de 0 a 100 pontos e que valores abaixo de 50 pontos sinalizam falta de confiança dos empresários.

O índice caiu nas cinco regiões do país. No Sul e no Sudeste, o Icei recuou 2,4 pontos e 0,8 ponto, para 44,8 pontos e 46 pontos, respectivamente, aprofundando o pessimismo nessas regiões.

O cenário de pessimismo também se observa no recorte por porte de empresas. Entre as pequenas indústrias, o Icei caiu 1,5 ponto, passando de 47,6 pontos para 46,1 pontos. Nas médias, recuou 2,3 pontos, de 49,3 pontos para 47 pontos, enquanto nas grandes diminuiu 0,5 ponto, de 49,2 pontos para 48,7 pontos.

A edição de março do Icei Setorial ouviu 1.699 empresas - 703 pequenas, 604 médias e 392 grandes - entre 2 e 11 de março de 2026.