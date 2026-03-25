Gasto médio do turista brasileiro no Rio de Janeiro é de R$ 1.887 - Fernando Maia/Riotur

Gasto médio do turista brasileiro no Rio de Janeiro é de R$ 1.887Fernando Maia/Riotur

Publicado 25/03/2026 12:44

Segundo a Prefeitura do Rio, com base nos dados do Observatório do Turismo Carioca, a cidade recebeu 3,2 milhões de turistas no outono de 2025, sendo 84,7% (2,7 milhões) de nacionais e 15,3% (489,2 mil) de internacionais. A expectativa é de um crescimento de 10% para neste ano, com projeção de 3,5 milhões de visitantes no nesse período.



“O crescimento do turismo no outono reforça o Rio como um destino cada vez mais desejado ao longo de todo o ano. Esse resultado também é fruto da construção do calendário 'Rio o Ano Inteiro', que mantém a cidade ativa em todas as estações, movimenta diferentes setores e amplia as oportunidades para a população.”, destaca Bernardo Fellows, presidente da Riotur.



Estimativa das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e Turismo (SMTUR) e da Riotur indicam que o potencial impacto econômico desses turistas no outono de 2026 é de R$ 7,6 bilhões.



"Nesse período teremos quatro feriados, além do show da Shakira em Copacabana e o Web Summit Rio, para citar alguns dos grandes eventos no Rio. Esses turistas que a cidade atrai ajudam a movimentar a economia em bares e restaurantes e no comércio, que investem em contratação para atender à demanda maior”, detalha Osmar Lima, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.



O cálculo da movimentação econômica teve como base o gasto médio de R$ 1.887 do turista brasileiro e de R$ 3.707 por visitante estrangeiro.

"Esses números mostram que a cidade do Rio de Janeiro vem se consolidando como destino turístico procurado de forma contínua o ano inteiro. São resultados que nos deixam muito felizes e confiantes de que estamos no caminho correto do desenvolvimento de políticas públicas para o turismo da cidade, e vamos melhorar cada vez mais!", Daniela Maia, secretária municipal de Turismo do Rio.



Os gastos dos turistas incluem os setores de hospedagem, alojamento, restaurantes, bares, compra de alimentos e bebidas para consumo (fora de restaurantes e bares), combustível, transporte, deslocamento interno, entretenimento / lazer (festas, pontos turísticos), telecomunicações (telefonia, internet) e compras de produtos (artigos de vestuário, lembranças etc).