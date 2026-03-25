Lula afirmou que o Brasil reúne as condições necessárias para ingressar no rol das nações desenvolvidasDivulgação/ redes sociais/ CanalGov
Brasil pode chegar a ser a sexta ou quinta economia do mundo, diz Lula
Segundo o presidente, o País já tem condições de deixar de ser uma nação emergente
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