Alta média nas tarifas da Light volta para 8,59%Divulgação
Alta média nas tarifas da Light volta para 8,59%, após suspensão de liminar, confirma Aneel
Há uma divisão por grupos de consumidores
Juro 'conservador' nos dá vantagem à economia brasileira, diz Galípolo
Presidente do Banco Central afirma que política monetária cautelosa permite melhores condições para lidar com consequências da guerra no Oriente Médio
A partir de julho, quem recebe por conta-salário também poderá agendar pagamentos pelo Pix
Nova fase foca na facilidade para o trabalhador e no combate ao uso indevido do sistema
Dólar sobe para R$ 5,25 com retorno das tensões no Oriente Médio
Com dúvidas sobre possível trégua, bolsa cai 1,45%
CMN amplia limite de uso de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador para investir em inovação
Medida foi adotada em 2025 e permanece para este ano
Governo atualiza auxílios de servidores públicos federais
Custo estimado é de R$ 283 milhões
Águas do Rio e Firjan Senai abrem 60 vagas para curso gratuito de qualificação profissional
Iniciativa é voltada para moradores da Maré
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.