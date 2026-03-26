Indústria têxtil poderá importar insumos isentos de taxaçãoDivulgação
Governo isenta da tarifa de importação quase mil produtos sem produção nacional
Lista inclui medicamentos, fungicidas, inseticidas, insumos para indústria têxtil, lúpulo e itens de nutrição hospitalar
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Companhia reduziu o prejuízo em 92,5% no quarto trimestre de 2025
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Tesouro Nacional divulgou os dados nesta quinta-feira
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