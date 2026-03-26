Prazo médio da dívida pública federal caiu de 4,03 anos para 4,00 anos - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Prazo médio da dívida pública federal caiu de 4,03 anos para 4,00 anosMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 26/03/2026 17:01

São Paulo - O estoque da Dívida Pública Federal (DPF) cresceu 2,31% em fevereiro, na comparação com janeiro, de R$ 8,641 trilhões para R$ 8,840 trilhões. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 26, pelo Tesouro Nacional.

A variação deveu-se à emissão líquida, no valor de R$ 125,75 bilhões, e à apropriação positiva de juros, no valor de R$ 73,87 bilhões.

A DPF inclui a dívida interna e externa. A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) cresceu 2,17%, e fechou o mês em R$ 8,511 trilhões. A Dívida Pública Federal externa (DPFe) subiu 6,13%, para R$ 329,65 bilhões.

Parcela atrelada Selic

A parcela de títulos da DPF atrelada à Selic caiu de 49,42%, em janeiro, para 49,10%, em fevereiro, informou o Tesouro Nacional. O Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2026 prevê um intervalo de 46% a 50% para a participação desses títulos.

A participação dos papéis prefixados subiu de 20,65% para 21,33%, ante 21% a 25% no plano. A parcela dos títulos indexados à inflação caiu de 26,35% para 25,85%, dentro do intervalo de 23% a 27% no PAF. Os papéis cambiais passaram de 3,58% para 3,71%. No PAF, esse intervalo vai de 3% a 7%.

O Tesouro informou, ainda, que a parcela da DPF a vencer em 12 meses caiu de 16,85% em janeiro para 16,65% em fevereiro. No PAF de 2026, o intervalo previsto é de 18% a 22%.

O prazo médio da dívida caiu de 4,03 anos para 4,00 anos. Os limites do PAF são de 3,8 a 4,2 anos para 2026. Já o custo médio acumulado em 12 meses da DPF apresentou redução, de 12,07% ao ano em janeiro para 11,90% ao ano em fevereiro.

'Colchão da dívida'

O colchão de liquidez da dívida pública subiu 9,86% em fevereiro, na comparação com janeiro, passando de R$ 1,085 trilhão para R$ 1,192 trilhão, informou o Tesouro Nacional. Frente a fevereiro de 2025 (R$ 888,78 bilhões), houve crescimento, em termos nominais, de 34,13%.

A reserva serve para honrar compromissos com investidores que compram os títulos brasileiros, e é vista como termômetro para saber se o País tem recursos para pagar seus compromissos, ou se precisaria recorrer rapidamente ao mercado para reforçar o caixa

O montante disponível em fevereiro era suficiente para cobrir 6,41 meses de pagamentos de títulos, ante 6,77 meses em janeiro. O Tesouro trabalha com um mínimo prudencial de três meses de vencimentos.