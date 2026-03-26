Estadão Conteúdo
O Banco Mundial afirmou que as interrupções nas rotas de transporte estão aumentando os custos, e os riscos de fornecimento estão se espalhando da energia para fertilizantes e outros insumos agrícolas críticos em meio a guerra entre EUA e Israel contra o Irã, em comunicado nesta quinta-feira, 26.
Segundo o banco, os preços do petróleo bruto aumentaram quase 40% entre fevereiro e março, o preço dos embarques de gás natural liquefeito para a Ásia subiu quase dois terços e dos fertilizantes à base de nitrogênio aumentaram quase 50% este mês
"Estamos prontos para responder em grande escala - combinando alívio financeiro imediato com expertise em políticas e apoio do setor privado para a recuperação de empregos e crescimento. Vamos utilizar toda a gama de instrumentos que temos disponíveis para apoiar governos, empresas e famílias", disse o comunicado.
A instituição ainda prometeu realizar uma transição progressiva para instrumentos de desembolso rápido ancorados em políticas sólidas para sustentar a recuperação, contando com a ajuda dos braços do banco no setor privado.
"Estamos determinados a ser úteis e fazer tudo o que pudermos para salvaguardar parte do progresso econômico duramente conquistado que países emergentes estão fazendo", acrescentou o Banco Mundial.