A regra só valerá se o cliente e a empresa não possuírem conta no mesmo banco - Marcello Casal jr / Agência Brasil

A regra só valerá se o cliente e a empresa não possuírem conta no mesmo bancoMarcello Casal jr / Agência Brasil

Publicado 26/03/2026 20:28

O Banco Central informou nesta quinta-feira (26), uma previsão de que, a partir de julho, será possível usar também contas-salário para realizar operações de Pix Automático. Atualmente, somente contas correntes e de pagamento podem realizar operações na modalidade.



A novidade foi um dos assuntos da 28ª reunião do Fórum Pix, que aconteceu nesta quinta-feira (26). Esse encontro técnico entre represenantes do Banco Central e as empresas que usam o Pix serve para discutir o que está sendo feito agora, o que está planejado para os próximos meses e o que já foi concluído.



O Banco Central informou que usar a conta-salário no Pix Automático é uma das novidades previstas para os primeiros seis meses de 2026. Essa mudança faz parte do plano para modernizar e melhorar o funcionamento do Pix.



O Banco Central explicou que, quando o pagamento pelo Pix Automático for feito para empresas ou entidades que não são bancos (como concessionárias de energia ou escolas), valerão apenas as regras criadas especificamente para o Pix Automático.



No entanto, essa regra não vale se o cliente e a empresa tiverem conta no mesmo banco. Nesses casos, continuam valendo as normas que já existiam desde setembro do ano passado para transferências entre contas da mesma instituição.



O encontro desta quinta-feira também discutiu formas de evitar o uso indevido do campo de mensagens enviado junto com o Pix. Para resolver o problema, foi criado um grupo de trabalho que deve apresentar uma proposta até o dia 30 de junho. Se as sugestões forem aprovadas, o Banco Central criará as regras oficiais para o funcionamento dessa ferramenta.

Declarações

"Uma das prioridades para 2026 diz respeito ao campo descrição do serviço, onde o usuário do Pix deveria usar o espaço para registrar o que foi pago ou passar alguma informação objetiva para quem recebeu o valor", afirma a instituição.

"A equipe técnica do BC tem observado que esse campo, em algumas ocasiões, vem sendo utilizado de maneira indevida pelos usuários. Foram identificadas mensagens ofensivas, intimidatórias e/ou ameaçadoras, em operações quase sempre de valores irrisórios.", complementa.