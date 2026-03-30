Projeto de pesquisa da Petrobras será executado ao longo de 18 meses pelo Serviço Geológico do Brasil Divulgação
Petrobras investirá R$ 2,8 milhões em projeto sobre a Bacia do Marajó (PA)
Pesquisa no Pará busca compreender os sistemas petrolíferos e áreas potenciais de exploração
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Decisão atende a recomendação do Ministério Público
Rio começa a semana com mais de 5,7 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
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Resultado ficou abaixo do que era previsto pelo mercado
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