Presidente Lula (PT) diz querer colocar na televisão uma política de ensino de administração do salário - Ricardo Stuckert

Presidente Lula (PT) diz querer colocar na televisão uma política de ensino de administração do salárioRicardo Stuckert

Publicado 30/03/2026 20:00

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou nesta terça-feira, 30, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) solicitou um estudo ao Banco Central e ao Ministério da Fazenda para tentar reduzir os juros dos cartões de crédito, como forma de reduzir o endividamento dos brasileiros.

Em conversa com jornalistas nesta segunda-feira, 30, Gleisi disse que Lula questionou os juros dos cartões de crédito, afirmando que isso não possui justificativa por parte das bandeiras.

"O presidente pediu para estudar. Ele disse: 'Como é que pode um juro que é uma Selic por mês no crédito rotativo? Isso não tem justificativa'. Se o juro do cheque especial já está tabelado, por que você não pode ter referência ali? Tem um projeto que foi aprovado que diz que você não pode pagar 100% da dívida em juros, mas isso ainda não foi operacionalizado", disse Gleisi.

O estudo sobre o rotativo faz parte de uma iniciativa do governo federal para tentar reduzir o endividamento que, segundo Lula, impede que as famílias percebam os números da economia que seriam favoráveis na visão dele.

Durante uma agenda em Anápolis (GO), na última quinta-feira, 26, Lula disse que pediu ao novo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que pudesse encontrar maneiras para contornar a situação.

"Pedi ao meu ministro da Fazenda que a gente precisa tentar resolver esse problema da dívida das pessoas. Não quero que as pessoas deixem de endividar para ter coisas novas na vida. Não estou pedindo isso. O que queremos é ver como fazemos para facilitar o pagamento do que vocês devem e como podemos colocar na televisão uma política de ensino de administração do salário", afirmou o petista.