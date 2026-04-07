Governo do Estado divulgou nesta terça-feira o novo calendário de pagamento dos servidores - Instagram/Reprodução

Governo do Estado divulgou nesta terça-feira o novo calendário de pagamento dos servidoresInstagram/Reprodução

Publicado 07/04/2026 13:46

O governador em exercício do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, determinou uma nova data para o pagamento dos servidores públicos estaduais para o ano de 2026. A decisão foi publicada nesta terça-feira (7) no Diário Oficial. A medida contempla os funcionários da administração direta e indireta, pensionistas previdenciários, além de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle do Estado.

Com as mudanças, os pagamentos passam a ser depositados, de forma geral, até o primeiro dia útil do mês subsequente ao da competência, conforme a legislação vigente. Até então, os valores eram depositados até o terceiro dia útil.



O calendário também inclui as datas de pagamento do 13º salário, que será quitado em duas parcelas, com a primeira prevista para junho deste ano.



Confira o novo cronograma:



- abril: 1º de maio;

- maio: 1º de junho;

- 13º salário (1ª parcela – 50%): 30 de junho;

- junho: 1º de julho;

- julho: 1º de agosto;

- agosto: 1º de setembro;

- setembro: 1º de outubro;

- outubro: 1° de novembro;

- novembro: 1º de dezembro;

- 13º salário (2ª parcela – 50%): 19 de dezembro

- dezembro: 1º de janeiro de 2027.

