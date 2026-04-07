Governo do Estado divulgou nesta terça-feira o novo calendário de pagamento dos servidoresInstagram/Reprodução

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O governador em exercício do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, determinou uma nova data para o pagamento dos servidores públicos estaduais para o ano de 2026. A decisão foi publicada nesta terça-feira (7) no Diário Oficial. A medida contempla os funcionários da administração direta e indireta, pensionistas previdenciários, além de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle do Estado. 
Com as mudanças, os pagamentos passam a ser depositados, de forma geral, até o primeiro dia útil do mês subsequente ao da competência, conforme a legislação vigente. Até então, os valores eram depositados até o terceiro dia útil.

O calendário também inclui as datas de pagamento do 13º salário, que será quitado em duas parcelas, com a primeira prevista para junho deste ano.

Confira o novo cronograma:

- abril: 1º de maio;
- maio: 1º de junho;
- 13º salário (1ª parcela – 50%): 30 de junho;
- junho: 1º de julho;
- julho: 1º de agosto;
- agosto: 1º de setembro;
- setembro: 1º de outubro;
- outubro: 1° de novembro;
- novembro: 1º de dezembro;
- 13º salário (2ª parcela – 50%): 19 de dezembro
- dezembro: 1º de janeiro de 2027.