O governador em exercício do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, determinou uma nova data para o pagamento dos servidores públicos estaduais para o ano de 2026. A decisão foi publicada nesta terça-feira (7) no Diário Oficial. A medida contempla os funcionários da administração direta e indireta, pensionistas previdenciários, além de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle do Estado.
Com as mudanças, os pagamentos passam a ser depositados, de forma geral, até o primeiro dia útil do mês subsequente ao da competência, conforme a legislação vigente. Até então, os valores eram depositados até o terceiro dia útil.
O calendário também inclui as datas de pagamento do 13º salário, que será quitado em duas parcelas, com a primeira prevista para junho deste ano.
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