GLP é utilizado no botijão de gás de cozinha - Divulgação

GLP é utilizado no botijão de gás de cozinhaDivulgação

Publicado 28/04/2026 12:04

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 330 milhões para atender à subvenção econômica à importação de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). O recurso será destinado ao Ministério de Minas e Energia, conforme a norma publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 28.

A subvenção ao GLP foi anunciada pelo governo federal no início de abril, dentro de uma série de ações que buscam minimizar os impactos nos preços dos combustíveis do País, em decorrência da disparada do petróleo no mercado internacional e dos conflitos no Oriente Médio.

O alívio consiste em uma subvenção de R$ 850 por tonelada de GLP importado, por dois meses, podendo haver prorrogação por igual período. O custo total, de R$ 330 milhões, será pago pela União. Como contrapartida, os produtores deverão aumentar o volume vendido aos distribuidores e garantir o repasse do benefício aos preços para o consumidor.