GLP é utilizado no botijão de gás de cozinhaDivulgação
Governo libera crédito de R$ 330 milhões para subvenção ao GLP
Ação busca minimizar impactos do aumento dos preços em decorrência da guerra no Oriente Médio
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Gasolina e alimentos pressionam, e prévia da inflação de abril sobe para 0,89%
Guerra contribuiu para aumento no preço dos combustíveis no mês
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 8
Com adicionais, valor médio está em R$ 678,22
Caixa libera dinheiro de antigo fundo PIS/Pasep; veja como sacar
Consultas podem ser feitas no portal Repis Cidadão
Etanol: preço cai em 17 Estados e no DF, sobe em 6 e fica estável em 2
Preço médio do combustível recuou 0,64%, para R$ 4,66
Rio começa a semana com mais de 5,6 mil vagas de empregos e estágios
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